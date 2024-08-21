В Венгрии часть украинцев может остаться без жилья: меняются правила помощи беженцам

Теперь правом на социальную защиту смогут пользоваться только украинцы с определенных территорий. Остальным же придется решать, что делать дальше.

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В Венгрии государственную помощь теперь смогут получать только беженцы из районов Украины, которые непосредственно пострадали от российского вторжения. Соответствующее решение правительства уже вступило в силу, пишет ВВС.

Сейчас в список, составленный венгерскими властями, входят 13 регионов Украины, где идут (или шли) боевые действия: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области, а также Автономная Республика Крым с Севастополем и Киевская область с Киевом. Ежемесячно этот список будет обновляться.

Все остальные могут остаться без крыши над головой или будут вынуждены вернуться на родину. Выселять людей автоматически не будут, но с 21 августа владельцы жилья не будут получать субсидии от государства на их размещение.

В самом уязвимом положении окажутся представители цыганских общин из Закарпатья. Именно их живет больше всего во временных приютах на территории Венгрии, которые могут быть закрыты. У многих из них двойное гражданство (Украины и Венгрии). Это не позволит таким лицам претендовать на статус беженца и помощи в других странах Евросоюза.

Отметим, что из-за российско-украинской войны в Венгрии получили убежище 31 тыс. граждан Украины. Будапешт предоставил им право на субсидированное жилье и социальную защиту. Пока неизвестно, какое именно количество людей потеряет государственную помощь.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее встречался с президентом России Владимиром Путиным. После этого Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов на территорию своей страны.