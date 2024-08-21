В Угорщині частина українців може залишитись без житла: змінюються правила допомоги біженцям

Тепер правом на соціальний захист зможуть користуватись лише українці з певних територій. Іншим же доведеться вирішувати, що робити далі.

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В Угорщині державну допомогу тепер зможуть отримувати лише біженці з районів України, які безпосередньо постраждали від російського вторгнення. Відповідне рішення уряду вже набуло чинності, пише ВВС.

Наразі до списку, складеного угорською владою, входять 13 регіонів України, де йдуть (або йшли) бойові дії: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Автономна Республіка Крим із Севастополем та Київська область з Києвом. Щомісяця цей список оновлюватиметься.

Всі інші можуть залишитись без даху над головою або будуть змушені повернутися на батьківщину. Виселяти автоматично не будуть, але з 21 серпня власники житла не отримуватимуть субсидії від держави на їхнє розміщення.

У найвразливішому становищі опиняться представники циганських громад із Закарпаття. Саме їх живе найбільше у тимчасових притулках на території Угорщини, які можуть бути закриті. У багатьох з них подвійне громадянство (України та Угорщини). Це не дасть змоги таким особам претендувати на статус біженця та допомоги в інших країнах Євросоюзу.

Зазначимо, що через російсько-українську війну в Угорщині отримали притулок 31 тис. громадян України. Будапешт надав їм право на субсидоване житло та соціальний захист. Наразі невідомо, яка саме кількість людей втратить державну допомогу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним. Після цього Угорщина спростила умови в'їзду для росіян і білорусів на територію своєї країни.