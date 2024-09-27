Низкий уровень финансирования: в ООН не хватает денег на помощь украинцам этой зимой

По словам представительницы Агентства ООН по делам беженцев Каролины Линдхольм Биллинг, продолжающиеся обстрелы и активизация российских войск приводят к новым волнам эвакуации. Только с 1 августа почти 99 тысяч человек покинули свои дома в Донецкой обласи.

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Организация Объединенных Наций (ООН) испытывает нехватку средств для оказания помощи украинцам, вынужденным покинуть опасные регионы в преддверии зимы. Об этом сообщила Каролина Линдхольм Биллинг, представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) в интервью "Суспільне".

"Уровень финансирования таких организаций, как наша, слишком низкий для этого времени года", — объяснила она.

На данный момент УВКБ имеет лишь 47% от необходимого бюджета для оказания помощи миллионам украинцев, пострадавших или перемещенных в результате войны. Для сравнения, в прошлом году на этот период программа была профинансирована на 70%.

В Украине сейчас насчитывается около 3,6 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). При этом продолжающиеся обстрелы и активизация российских войск приводят к новым волнам эвакуации, пояснила Линдхольм Биллинг. Например, с 1 августа почти 99 тысяч человек покинули прифронтовые села в Донецкой области.

ООН сотрудничает с украинскими организациями для оказания помощи наиболее уязвимым группам населения. В преддверии зимы около 650 000 человек получают необходимую поддержку.

Напомним, 15 сентября замглавы комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк заявил, что некоторых украинских переселенцев, вынужденно сменивших место жительства из-за активных боевых действий, заставят вернуть предоставленную им денежную помощь.

Напомним также, в сентябре Кабмин Украины продлил выплаты для внутренне перемещенных лиц, но некоторые категории могут утратить право на помощь.