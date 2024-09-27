Низький рівень фінансування: в ООН не вистачає грошей на допомогу українцям цієї зими

За словами представниці Агентства ООН у справах біженців Кароліни Ліндхольм Біллінг, триваючі обстріли та активізація російських військ призводять до нових хвиль евакуації. Лише з 1 серпня майже 99 тисяч людей залишили свої домівки в Донецькій області.

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Організація Об'єднаних Націй (ООН) відчуває брак коштів для надання допомоги українцям, вимушеним покинути небезпечні регіони напередодні зими. Про це повідомила Кароліна Ліндхольм Біллінг, представниця Агентства ООН у справах біженців (УВКБ) в інтерв'ю "Суспільне".

"Рівень фінансування таких організацій, як наша, занадто низький для цієї пори року", — пояснила вона.

Наразі УВКБ має лише 47% від необхідного бюджету для надання допомоги мільйонам українців, постраждалих або переміщених унаслідок війни. Для порівняння, минулого року на цей період програма була профінансована на 70%.

В Україні зараз налічується близько 3,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Водночас обстріли та активізація російських військ призводять до нових хвиль евакуації, пояснила Ліндхольм Біллінг. Наприклад, з 1 серпня майже 99 тисяч осіб покинули прифронтові села в Донецькій області.

ООН співпрацює з українськими організаціями для надання допомоги найбільш вразливим групам населення. Напередодні зими близько 650 000 осіб отримують необхідну підтримку.

Нагадаємо, 15 вересня заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк заявив, що деяких українських переселенців, які вимушено змінили місце проживання через активні бойові дії, змусять повернути надану їм грошову допомогу.

Нагадаємо також, у вересні Кабмін України продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб, але деякі категорії можуть втратити право на допомогу.