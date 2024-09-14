За первое полугодие этого года из Украины выехало 400 тысяч украинцев. Такие цифры обнародовал в своем отчете НБУ со ссылкой на данные ООН. Увеличение потока эксперты объясняют желанием молодых людей уехать до 18 лет, чтобы не подпасть под возможный призыв, а также ожиданиями суровой зимы без электричества и отопления.

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Многие украинцы, которые сейчас собираются в дорогу, намерены приехать только на зимние месяцы, а в марте-апреле вернуться домой. Но успеют ли они за три-четыре месяца оформить документы и получить какую-то помощь, с чего начинать подготовку к путешествию и какие страны можно посоветовать для так называемой "краткосрочной" эмиграции? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Польша уже готовится: беженцев станет больше

С приближением зимы в Европе понемногу готовятся к увеличению количества украинских беженцев. Например, власти Польши призвали готовиться к новому притоку украинских беженцев еще в июле. "Есть четкие сигналы о том, что осенью возможен большой приток украинцев в Польшу. Нам нужно быть готовыми к временному притоку этих людей", — отметил директор Департамента гражданской защиты и кризисного управления Министерства внутренних дел и управления Дариуш Марчинский.

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Он добавил, что уровень этих рисков может повыситься в ближайшие месяцы. Это связано с атаками России на энергетическую, отопительную и транспортную инфраструктуру, последствия которых становятся все более ощутимыми.

"Учитывая неопределенность в сфере энергетики и возможные проблемы с отоплением в холодные месяцы в Украине, ожидается увеличение потока украинцев, которые выедут в Европу этой зимой, — соглашается Марьяна Семенюк, директор по рекрутации рынков СНГ Миграционной платформы EWL. — Это особенно касается семей с детьми, которые ищут более стабильные условия для проживания. Мы уже в августе наблюдали ситуации выезда матерей с детьми в разные страны Европы, чтобы в сентябре дети могли начать новый учебный год в школах стран убежища".

Из-за проблем с отоплением немало украинцев хотят зимовать в Европе Фото: УНИАН/Максим Полищук

Но, добавила эксперт, эти случаи не носят массового характера. По ее словам, многие из этих временных мигрантов планируют возвращение домой, как только ситуация в стране стабилизируется.

Окончательное решение: стоит ли зимовать в Европе

В этом году некоторые украинцы действительно имеют серьезные намерения пережить зиму 2024/2025 в Европе. Ведь когда в семье маленькие дети, терпеть холод и темноту в квартирах гораздо труднее.

"Мы с дочерью и двухлетней внучкой окончательно решили уехать из Украины на 4-5 месяцев, — говорит 54-летняя Светлана. — За последние 2,5 года мы выезжали из Харькова разве что в ближайший пригород, но переживать еще раз несколько месяцев таких морозов с маленьким ребенком мы больше не можем. Наши мужья остаются в Харькове".

Польша становится самым удобным убежищем для многих из-за географической близости, быстрого доступа к гуманитарной помощи и уже установленных сообществ украинцев

По словам Светланы, сейчас они выбирают страну для того, чтобы остановиться на зимний период. Близкие друзья, которые за 2,5 года обосновались на новом месте, приглашают остановиться в польском Лодзе и эстонском Тарту. Обещают помочь с быстрым оформлением статуса временной защиты, получением помощи и даже поиском работы.

С выбором страны собеседница Фокуса колеблется: Польша значительно ближе, но Эстония выглядит привлекательнее, к тому же, в Тарту у нее живет лучшая подруга, почти сестра.

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А какие вообще страны можно посоветовать для такой краткосрочной эмиграции? Эксперты называют несколько вариантов.

"В 2022 году, во время первых блэкаутов, мы наблюдали значительное увеличение количества украинцев, которые выезжали за границу в поисках безопасности и стабильности, — напомнила в разговоре с Фокусом Марьяна Семенюк. — Особенно во время зимних месяцев, когда проблемы с отоплением и светом становились более острыми. Наибольшее количество украинцев выехало именно в Польшу. Эта страна стала первым и самым удобным убежищем для многих из-за географической близости, быстрого доступа к гуманитарной помощи и уже установленных сообществ украинцев. Также украинцы поехали в Германию, Чехию и другие страны ЕС, где находили поддержку через различные правительственные и неправительственные программы".

Когда в семье дети, терпеть холод и темноту в квартирах гораздо труднее Фото: hvylya.net

В то время возвращение обратно в Украину зависело от различных факторов, включая личные обстоятельства, ситуацию в Украине и условия проживания за рубежом, продолжает эксперт. Некоторые украинцы вернулись обратно в Украину весной или летом 2023 года, когда состояние энергетической инфраструктуры улучшилось, или когда они почувствовали, что могут безопасно вернуться в свои дома. Другие решили остаться за границей на более длительный срок из-за постоянной неопределенности в Украине, а также из-за новых возможностей для работы и учебы, которые они получили в странах прибытия.

Для краткосрочной миграции эксперт Миграционной платформы EWL рекомендует обратить внимание на страны с развитой инфраструктурой поддержки беженцев, такие как Польша, Германия и Чехия. Эти страны имеют опыт в быстром реагировании на потребности беженцев и могут обеспечить необходимую помощь в короткие сроки.

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Среди других факторов, на которые следует обратить внимание, эксперты отметили отсутствие серьезного языкового барьера, что облегчит и ускорит адаптацию, ведь времени немного. Этому требованию соответствуют опять-таки Польша, а также Латвия, Литва и Эстония.

Временная защита: нужна даже на несколько месяцев

Многие из будущих беженцев колеблются: стоит ли заниматься "бумажной работой" и оформлять документы, если точно знаешь, что приехал только до весны?

Рекрутер компании по трудоустройству Hendersons OÜ (Эстония) Елена Антонив уверена: оформлять временную защиту имеет смысл даже в том случае, если человек хочет приехать на несколько месяцев, особенно если это его первый выезд в Европу после начала полномасштабной войны.

Есть два главных варианта легализации в Европе — оформление временной защиты или рабочей визы

"Есть два главных варианта легализации — оформление временной защиты или рабочей визы, — пояснила эксперт в разговоре с Фокусом. — Второй вариант, как правило, занимает больше времени, к тому же, например, для открытия рабочей визы в Эстонии нужно получить предложение с зарплатой на уровне 2000 евро в месяц брутто. Надо понимать, что по действующим ставкам человек без знания языка такие деньги не получит. Женщины без знания эстонского могут найти работу в среднем на 5-6 евро в час "чистыми", мужчины — 7-8 евро в час, узкие востребованные специалисты — 9-12 евро".

Конечно, продолжает Елена Антонив, можно приехать на три месяца, как турист, и вообще не работать и не оформлять никаких документов. Но в этом случае не будет социальной защищенности — ни помощи, ни медстраховки. Поэтому, в любом случае в официальном оформлении есть смысл, даже если в планах остаться на три-четыре месяца. Тем более, что планы могут измениться. Многие украинские беженцы, проживающие сегодня в Европе, тоже выезжали на несколько недель, а остались на годы.

Рабочая виза — один из вариантов легализации в Европе Фото: Getty Images

По словам эксперта, самые частые проблемы с трудоустройством в Эстонии связаны с тем, что люди не хотят ехать в маленькие города и села. Многие хотят жить исключительно в Таллинне или Тарту, хотят, чтобы дети ходили в определенную школу. Но вакансий в крупных городах не так много.

Если смотреть с этой стороны, то украинцы, которые приезжают на три-четыре месяца, находятся в более выгодном положении. Ведь из-за отсутствия долгосрочных планов, им в целом все равно, в большом или маленьком городе жить несколько месяцев. Также не будет привязки к местной школе, поскольку если семья приехала только на зиму, ребенок будет учиться дистанционно в Украине.

"После того, как человек отработает несколько месяцев по договору, дальше можно ориентироваться по обстоятельствам — оставаться на месте, возвращаться в Украину или самостоятельно искать работу и жилье в другом городе, — подытожила рекрутер. — Ведь человек, который находится в стране с временной защитой, к конкретной фирме не привязан".