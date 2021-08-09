Спорт вне политики. Почему нет "зрады" в совместном фото Ярославы Магучих с Марией Ласицкене

Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни.

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Отстаньте от спортсменов из вашей ****ной политики.

Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть.

Пьедестал это уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов, благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нет "зрады" в фото Магучих с Ласицкене.

Иногда в этот короткий момент через признание друг друга, как равных, зарождается крепкая дружба или просто хорошие отношения. Нет "зрады" в поздравлениях Никольченко и Верняева своих оппонентов по спорту.

Их свел спорт, жизнь. Люди подружились благодаря конкуренции и одинаково тяжелой работе над собой, из-за уважения к труду друг друга.

Какое это имеет отношение к международной политике?

"Грузите" спортсмена за его политические проявления, но от **итесь от спортсменов за личные отношения, которые сформировались на основании далеких от политики вещей.

Олимпиада это квинтэссенция спорта!

Олимпиада — это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. Олимпиада доказывает всем однозначно, что спорт вне политики! В Олимпиаде нет политики! Есть спортивный дух и здоровая конкуренция! И еще немного бизнеса.

В ваших негативно критикующих комментариях гораздо больше "зрады". Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманный "измене" реальную жизнь, комментируя.

Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь, с таким подходом, это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте политику во все подряд. Есть спорт, как сфера функций государства, и есть спорт, как деятельность атлетов и тренеров.

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Для меня спорт: спортзал, наработки технико-тактических задач, улучшение физических кондиций, подготовка и выезд на соревнования, тренировочные сборы, спарринги, питание, взвешивания, выступления, победы. Этому процессу я отдаю себя и свои силы. Уверен, что и 19-летняя Ярослава Магучих также. Там нет места даже для существования политики, тем более, там нет умысла влиять политически, используя спортивную узнаваемость.

Спорт, как сфера функций государства – это государственные дела, здесь не то, что есть место политике, это и есть политика. Это то, что работает вокруг непосредственной спортивной деятельности, то, что ее обеспечивает. Это имидж и престиж государства, это дело функционирования Министерства спорта и других профильных государственных и коммунальных структур и организаций. Это как международные отношения, так и внутренние отношения Минспорта с федерациями. Это зарплаты, призовые и стипендии. Это деятельность целого госаппарата.

Это плоскость, в которой я не работаю. Это не то, чем занимаюсь я, или Ярослава Магучих, или Олег Верняев, или любой другой действующий спортсмен.

Поздравления на пьедестале соперниц/соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения.

Я, собственно, это и подчеркивал, но большинство увидело лишь название "Спорт вне политики" и начали трактовать мой пост согласно своим предпочтениям.

Международная арена — это последствия сложной ежедневной работы атлета. И поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам.

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Церемония награждения спортсменов – это традиционный ритуал, во время которого происходит торжественная фиксация результатов соревнований. Есть писаные и неписаные правила поведения атлетов на подиуме. Ярослава Магучих все сделала, как от нее ожидалось. А игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось, как недостойное поведение спортсмена.

Я осознаю всю сложность и горечь событий последних 8 лет. Я никоим образом не хотел пренебречь или уменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и защиту Украины! Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству!

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Публикуется с согласия автора.