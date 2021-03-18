Армия, мова, язык. Как школьник издевался над офицерами ВСУ и почему это – не патриотизм

Уже несколько поутихли споры по поводу языкового конфликта между представителями ВСУ и школьником из Днепра, но выводов не сделано.

Точнее, сделаны однобокие. Никто почему-то не посмотрел на эту ситуацию со стороны.

Напомню суть конфликта. Семь украинских офицеров агитировали в днепровской школе №11 поступать в их высшие военные учебные заведения. Но некоторые из них стали делать это на русском языке. 15-летний школьник Михаил Пономаренко посчитал это недопустимым и потребовал от них перейти на украинский, что закончилось их возмущением, а затем угрозами расправы со стороны Миши – как это дико не звучит.

Информация об этой ситуации в медиа была взята из профиля на ФБ Алексея Пономаренко – отца мальчика.

Читаем первоисточник:

"Выступил представитель Львова на украинском языке (на ломаном, он сам не из Львова, но путь к хорошему украинскому языку лежит через плохой русский). Следующий военный из Киева говорит: "Если вы не против, я перейду на русский". Класс молчит, два учителя, что присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: "Я против, продолжите, пожалуйста, на украинском". Тот скривился, но продолжил на украинском (очень плохом, но украинском). Следующий – харьковчанин. Та же песня: "Я хотел бы выступить на русском, потому что мне так удобнее". В классе тишина. Лишь Михаил говорит: "Нет, на украинском, пожалуйста".…Тот перешел на корявый украинский. Следующий днепрянин выступил на украинском и предоставил слово своему ученику (кадету). Тот снова то же самое: "Вы не будете против, если я выступлю на русском?" Тишина. Михаил: "Конечно против. Только украинский".

Потом стал бунтовать представитель райвоенкомата из Днепра. Однако подросток, по словам Пономаренко-старшего, кмс по боксу. Поэтому он стал угрожать офицеру. "Миша встает и подходит к главарю со словами: "Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут", — написал довольный отец.

Итог таков: "Все выступить не успели, потому что много дискутировали".

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Алексей Пономаренко сообщил, что сына поддержала директор школы и сам он им гордится: правильно воспитал – настоящим патриотом.

На сегодняшний день у этого поста – 57 тысяч лайков, 24 тысячи перепостов.

В основном, поддерживающих Михаила: "Молодец" (за редким исключением).

Обратим внимание на детали этого эпизода.

Офицеры были из разных городов (Киев, Львов, Харьков, Днепр) и, как минимум, половина из них переходила на русский. Это провокация? Нет.

Ответ очевиден: у половины населения Украины – родной язык русский (открытие?). Причем, украинский язык они знают, но импровизированно им легче говорить на русском.

Обычно агитировать в военные ВУЗы приходят ветераны. В данном случае, скорее всего, АТО. На такие мероприятия посылают опытных офицеров, чтобы им было что поведать. Смогли ли они выполнить свою задачу? Нет.

В результате эскапады Пономаренко-младшего была сорвана агитация в ВСУ – в ту самую армию, которая призвана защищать Украину во время войны с Россией.

Спрашивается, кому пользу принес поступок школьника, которым так гордятся комментаторы в соцсетях? Мероприятие, которое, в конечном счете, должно было способствовать укреплению обороноспособности нашего воюющего государства было заменено сварой и, по сути, сорвано.

Более того, "патриот-боксер" угрожал избиением людям, прошедшим войну.

Думаете, они его сильно испугались? Нет. Но, ясно, что Пономаренко-младший публично растоптал авторитет офицеров ВСУ. И только из-за языка, на котором они говорили, ведь, речь не шла об их поступках или боевом опыте.

Пономаренко-старший возмущенно спрашивает: "Вопрос, какую же Украину мы собираемся построить с такими "военными"? То есть, если ты русскоязычный украинский военный – ты никуда не годишься, ты не патриот?

Но постойте, ведь известно, что главные герои украино-российской войны – это "киборги", защищавшие Донецкий аэропорт, во главе с легендарным Редутом – полковником ВСУ Александром Трепаком. Вот программа "Храбрые сердца" за 19 октября 2014 года, когда бои за аэропорт были в разгаре. С раненым Трепаком, который находился тогда в больнице после ранения, связываются прямо из студии – он говорит со своими подчиненными: в зале находятся несколько "киборгов".

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Послушайте: все они, за исключением Андрея Шараскина (позывной "Богема", он из "Правого сектора", сейчас депутат от "Голоса") говорят на русском языке. И знаменитый Редут, которому в 2015 году было присвоено звание Герой Украины.

Десятки русскоязычных воинов героически сражались за Родину. Однако, если бы кто-нибудь из них пришел агитировать на русском в ВСУ в днепровскую школу №11 – ему попросту бы заткнули рот. Ведь они, оказывается, были "неправильными" патриотами, раз говорят на русском.

Хотя в чудесном предвыборном ролике нашего будущего президента Владимира Зеленского говорилось, что украинцев больше не будут делить по языку ( "без разницы, на каком языке вы говорите") – на деле это деление продолжается. Причем, в наиболее опасной для страны форме, потому что она связана с представителями ВСУ, отвечающими за защиту Отечества.

Хочется спросить у Пономаренко и им подобных: они понимают – на чью мельницу льют?