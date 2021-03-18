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Армія, Мова, "Язык". Як школяр знущався над офіцерами Збройних Сил України та чому це — не патріотизм

Десятки російськомовних воїнів героїчно билися за Батьківщину. Але, на думку деяких людей, вони, виявляється, "неправильні" патріоти, раз говорять російською.

Костянтин Рильов
Костянтин Рильов
Редактор відділу "Культура" журналу Фокус
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Уже дещо вщухли суперечки з приводу мовного конфлікту між представниками ЗСУ і школярем з Дніпра, але висновків не зроблено.

Точніше, зроблені однобокі. Ніхто чомусь не подивився на цю ситуацію з іншого боку.

Нагадаю суть конфлікту. Сім українських офіцерів агітували в дніпровській школі №11 вступати у їхні вищі військові навчальні заклади. Але деякі з них стали робити це російською мовою. 15-річний школяр Михайло Пономаренко завважав це неприпустимим і зажадав від них перейти на українську, що закінчилося їхнім обуренням, а потім погрозами розправи з боку Михайла — як би це дико не звучало.

Інформація про цю ситуацію в медіа була взята з профілю на ФБ Олексія Пономаренка — батька хлопчика.

Читаємо першоджерело:

"Виступив представник Львова українською мовою (ламаною, він сам не зі Львова, але шлях до хорошої української мови лежить через погану російську). Наступний військовий з Києва каже: "Якщо ви не проти, я перейду на російську". Клас мовчить, два вчителі, котрі були присутні на цій презентації, мовчать, а Михайло каже: "Я проти, продовжіть, будь ласка, українською". Той скривився, але продовжив українською (дуже погано, але українською). Наступний — харків'янин. Та ж пісня: "Я хотів би виступити російською, тому що мені так зручніше". У класі тиша. Лише Михайло каже: "Ні, українською, будь ласка". ...Той перейшов на ламану українську. Наступний дніпрянин виступив українською і надав слово своєму учневі (кадетові). Той знову те ж саме: "Ви не будете проти, якщо я виступлю російською? "Тиша. Михайло: "Звичайно, проти. Тільки українською".

Потім став бунтувати представник райвійськкомату з Дніпра. Однак підліток, за словами Пономаренка-старшого, КМС з боксу. Тому він став погрожувати офіцеру. "Міша встає і підходить до ватажка зі словами: "Дядя, я зараз таку розмову з тобою проведу, що тебе звідси винесуть", — написав задоволений батько.

Підсумок такий: "Усі виступити не встигли, тому що багато дискутували".

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Олексій Пономаренко повідомив, що сина підтримала директор школи і сам він ним пишається: правильно виховав — справжнім патріотом.

На сьогодні в цього допису — 57 тисяч лайків, 24 тисячі пересилань.

В основному підтримують Михайла: "Молодець" (за рідкісним винятком).

Звернімо увагу на деталі цього епізоду.

Офіцери були з різних міст (Київ, Львів, Харків, Дніпро) і, як мінімум, половина з них переходила на російську. Це провокація? Ні.

Відповідь очевидна: у половини населення України — рідна мова російська (відкриття?). Причому українську мову вони знають, але імпровізовано їм легше говорити російською.

Зазвичай агітувати у військові ВНЗ приходять ветерани. У цьому випадку, швидше всього, АТО. На такі заходи посилають досвідчених офіцерів, щоб їм було що розповісти. Чи змогли вони виконати своє завдання? Ні.

У результаті ескапади Пономаренка-молодшого була зірвана агітація в ЗСУ — у ту саму армію, яка покликана захищати Україну під час війни з Росією.

Питання, кому користь приніс вчинок школяра, яким так пишаються коментатори в соцмережах? Захід, який в кінцевому рахунку повинен був сприяти зміцненню обороноздатності нашої держави, що воює, був замінений сваркою і, по суті, зірваним.

Більше того, "патріот-боксер" погрожував побиттям людям, які пройшли війну.

Думаєте, вони його сильно злякалися? Ні. Але, зрозуміло, що Пономаренко-молодший публічно розтоптав авторитет офіцерів ЗСУ. І тільки через мову, якою вони говорили, адже, мова не йшла про їхні вчинки чи бойовий досвід.

Пономаренко-старший обурено запитує: "Питання, яку ж Україну ми збираємося побудувати з такими "військовими"? Тобто, якщо ти російськомовний український військовий — ти нікуди не підходиш, ти не патріот?

Але стривайте, адже відомо, що головні герої україно-російської війни — це "кіборги", які захищали Донецький аеропорт, на чолі з легендарним Редутом — полковником ЗСУ Олександром Тріпаком. Ось програма "Хоробрі серця" за 19 жовтня 2014 року, коли бої за аеропорт були в розпалі. З пораненим Тріпаком, який перебував тоді в лікарні після поранення, зв'язуються прямо зі студії — він говорить зі своїми підлеглими: у залі перебувають кілька "кіборгів".

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Послухайте: усі вони, за винятком Андрія Шараскіна (позивний "Богема", він з "Правого сектору", наразі депутат від "Голосу") говорять російською мовою. І знаменитий Редут, якому у 2015 році було присвоєно звання Героя України.

Десятки російськомовних воїнів героїчно билися за Батьківщину. Однак, якщо б хто-небудь з них прийшов агітувати російською в ЗСУ в дніпровську школу №11 — йому просто б заткнули рот. Адже вони, виявляється, були "неправильними" патріотами, раз говорять російською.

Хоча в чудовому передвиборчому ролику нашого майбутнього президента Володимира Зеленського говорилося, що українців більше не будуть ділити за мовою ( "без різниці, якою мовою ви говорите") — на ділі цей поділ триває. Причому в найбільш небезпечній для країни формі, тому що вона пов'язана з представниками ЗСУ, що відповідають за захист Вітчизни.

Хочеться запитати в Пономаренка і йому подібних: вони розуміють — у чию криницю плюють?