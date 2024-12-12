Рейтинг Фокусу "Українець року": боксер і чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик

Фокус завершує рік, пропонуючи читачам обрати "Українця року". Редакція визначила 10 кандидатів, спираючись на їхній патріотизм, допомогу ЗСУ, відданість своїй справі та відповідальність перед суспільством. Проголосувати за фаворита можна 20 грудня, а вже 23 грудня стане відомий переможець.

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37-річний харизматичний спортсмен відомий своєю релігійністю, патріотизмом і дотепними висловлюваннями. До 15 років Олександр Усик, який є номінантом рейтингу Фокусу "Українець року", займався футболом, а потім несподівано зайнявся боксом. Цьому моменту передувала розмова з батьком, яку боксер любить згадувати: "Чому бокс? Батько говорив, що в мене може вийти. Я говорив, що мені подобається футбол. Який там бокс! Там б'ють. А він каже: "Для того, щоб тебе не били, повинен бити ти".

Його кар'єра розвивалася стрімко. На чемпіонаті світу в Баку в 2011 році та на Олімпійських іграх у Лондоні в 2012 — взяв золото. Після перемоги на Олімпіаді Усик проявив артистичність: станцював на рингу гопак, що зробило його улюбленцем українських глядачів. У 2013 році перейшов у професійний бокс.

У 2018 році Усик об'єднав усі основні титули в першій важкій вазі, ставши чемпіоном світу. Перший серйозний виклик у важкій вазі для Усика був пов'язаний із Ентоні Джошуа, британським чемпіоном, який володів титулами WBA, IBF, WBO та IBO. У вересні 2021 року Усик зустрівся з Джошуа в Лондоні та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів, забравши його титули. У 2022 році відбувся реванш між Усиком і Джошуа, де Усик знову взяв гору.

2024 рік для Усика доленосний: Олександр став другим українським боксером після Володимира Кличка, який зміг завоювати чемпіонські титули у важкій вазі.

Бій Олександра Усика з британцем Тайсоном Ф'юрі в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді, що відбувся 18 травня 2024 року, став історичною подією. Усик, володіючи технікою і великою фізичною підготовкою в поєднанні з потужним ударом, виявився гідним супротивником для Ф'юрі, який вирізняється габаритами і витривалістю. У дев'ятому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але Ф'юрі продовжив бій, який тривав усі 12 раундів. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Коли стало відомо, що Усик переміг, він вигукнув: "Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили". Усик звернувся до свого покійного батька, який завжди був для нього великим авторитетом. Боксер сказав, що мріяв про цей момент із 2008 року. Спортсмен подякував Богові, сім'ї, Україні та солдатам, які захищають її на фронті: "Це чудовий день! Спасибі, Тайсоне, без тебе б цього не було. Мрію піти додому, відпочити, поцілувати дружину і виспатися", — заявив Усик.

Тепер українець володіє титулами за всіма чотирма найпрестижнішими версіями — WBC, WBA, WBO та IBF. Гонорар Усика за перший бій становив 45 млн. доларів (загальний призовий фонд був 100 млн. доларів).

У червні 2024 року в інтерв'ю 3 Knockdown Rule наш чемпіон заявив: "Що буде в реванші? Я зараз взагалі не думаю про бокс. Я розслабляюся. Я готувався до бою 8 місяців! Я пропустив дні народження дітей, пропустив народження дочки і святкування Нового року. Тренувальний табір довжиною 8 місяців. Я вже не пам'ятав, який сьогодні день чи тиждень. Я прокидався, дивився на годинник і бачив там 5 ранку. Що я тут роблю? Я звертався до Бога. Я не просив у нього перемоги, я просив дати мені сил протриматися до кінця. Я тренувався о 5-й ранку, о 12-й дня і о 6-й вечора".

11 вересня цього року він повідомив Ф'юрі у своєму блозі про початок підготовки до бою: "Скоро побачимося, Тайсоне Ф'юрі. Мій табір розпочався".

Олександр відомий своїми патріотичними висловлюваннями. 12 вересня Усик в інтерв'ю польському журналісту Матеушу Борко зауважив: "Я вважаю, що не важливо, скільки в тебе грошей або скільки в тебе сили. Якщо у твоїй країні відбувається зло, війна, то ти повинен захищати свою країну від ворога. Якщо твоя країна вимагає від тебе допомоги, ти повинен допомагати своїй країні. Якщо твоя країна потребує великої допомоги, ти повинен лопнути, але зробити це, а не тікати зі своєї країни. Якщо всі втечуть, Путін просто забере нашу країну, а потім ще й сюди (до Польщі) прийде. Ні, ми повинні захищати свій дім, хто як може".

Раніше Олександр неодноразово розповідав, що хотів призупинити боксерську кар'єру і встати на захист України, але воїни, з якими він спілкувався, переконали його працювати на благо Батьківщини в рингу.

Цікава лірична деталь. Усик роками виходив на ринг під патріотичну пісню Василя Жадана "Браття", але спеціально до нового бою з Ф'юрі рок-гурт Drevo (лідер Максим Дерев'янчук) записав пісню на вірші Усика "Терпи, козак", де в приспіві звучать рядки: "Ти душу Богу збережи, ти вірність й честь державі посвяти, своїй сім'ї ти віддай усе світло, яке Господь у житті тобі дає". У Drevo набагато "важчий" звук порівняно з творінням циганського виконавця Василя Жадана.

У листопаді цього року Усик нагадав про себе супротивнику гуморним зверненням до Ф'юрі в Instagram. На відео чемпіон світу перебуває перед прозорою плівкою у футболці із зображенням на рівні живота голови Тайсона. Усик, посміхаючись, розриває плівку і каже в камеру: "Гей, моє жадібне пузо, не бійся. Я не залишу тебе самого, ніколи!" Тобто, "згодує" йому Ф'юрі. Завершується епізод повітряним поцілунком.

На сьогодні Олександр Усик має 21 перемогу з 21 поєдинку на професійному рингу, 14 він виграв нокаутом.

Поєдинок із Ф'юрі відбудеться 21 грудня в столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді. Загальний призовий фонд поєдинку збільшено до рекордних 190 млн. доларів і тепер ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика. Отже, гонорар Усика становитиме $114 млн. доларів, а Ф'юрі $76 млн.

Усик одружений із Катериною Усик (дівоче прізвище Хмелевська). У пари четверо дітей: Єлизавета (нар. 2010-го), Кирило (нар. 2013-го), Михайло (нар. 2015-го), а дочка Марія з'явилася на світ у січні 2024 року. "Я за те, щоб у кожній родині народжувалося щонайменше 3-4 дитини. Щоб був демографічний приріст у країні. Щоб україночок і українців було більше. Це дуже добре", — заявляв Олександр.

У будинку боксера у Ворзелі 2022 року побували російські окупанти, ставили на подвір'ї військову техніку, поламавши дерева, а на паркані залишили літери V і Z. Будинок і двір відновлені. Нині уславлений боксер із сім'єю проживає там.

Нагадаємо, 15 жовтня Фокус опублікував результати голосування за "Топ 50 блогерів України-2024".