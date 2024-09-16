Топ-50 блогерів України-2024: онлайн-рейтинг Фокуса
Фокус завершив формування лонг-листа для нового рейтингу топ 50 блогерів України. Онлайн-голосування триватиме до 14 жовтня. Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.
За три неповних роки ландшафт блогосфери в Україні змінився: блогери-мільйонники переключилися з популяризації власного життя і бізнесу на допомогу ЗСУ, дехто виїхав за кордон і допомагає звідти донатами, а хтось вирішив узяти до рук зброю і подавати своїй аудиторії особистий приклад. В нашій державі також з'явилися нові інфлюенсери, трендсеттери, блогери та медійні військові, які сформували свою аудиторію вже в умовах бойових дій.
Цього разу редакція Фокуса вирішила разом з вами з'ясувати, наскільки сильно війна вплинула на сферу блогінгу. І зробити це ми хочемо за допомогою онлайн-рейтингу, де останнє й остаточне слово залишається за читачем.
З огляду на виклики часу, методика складання рейтингу також трохи змінилася: редакція, як і раніше, виступає в ролі модератора.Читати повністю
Головною зміною стало розширення вже наявних критеріїв, яким мають відповідати кандидати. Крім згадки у ЗМІ, популярності та кількості підписників з урахуванням тематики, ми вирішили додати ще два: підтримка України та Сил оборони, а також "зашкварність". Якщо останній показник досить високий, то блогер чи блогерка може не потрапити до рейтингу.
З 28 серпня по 12 вересня редакція приймала заявки від читачів через гугл-форму. У результаті цього, а також редакційної ініціативи, сформувався список з понад 200 людей.
Останній етап складання рейтингу — голосування. Щоб підтримати блогерів, яких ви любите і поважаєте, зайдіть до них у картку і натисніть кнопку "Голосувати".
Голосування не потребує реєстрації, оскільки є захист від накруток ботами. Захист працює в реальному часі, тому для обробки голосу потрібно 5-10 хвилин.
Нагадаємо, що голосування триватиме до 14 жовтня. Список топ 50 блогерів України редакція опублікує після остаточного підрахунку та фінальної перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах.
УВАГА! У разі появи напису "проголосовано" в картці блогера, за якого ви не голосували, скористайтеся іншим браузером. Якщо ви знайшли помилку, скористайтеся цією формою — https://forms.gle/rPeCC6XX63W6EJH96
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#1Віталій Дрібниця #1Рейтинг4
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#2Кіт Степан #2Рейтинг3
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#3Ігаль Левін #3Рейтинг2
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#4Ліза Букля #4Рейтинг2
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#5Олександр Ляшук і кіт Шайба #5Рейтинг2
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#6Михайло Лебіга #6Рейтинг1
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#7Баба Даша (Дар’я Пазюк) #7Рейтинг1
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#8Аліна Шаманська #8Рейтинг1
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#10Людмила Луцук (Люда з Голівуда) #10Рейтинг1
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#11Діва Монро #11Рейтинг1
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#12Юрій Романенко #12Рейтинг1
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#13Мирослав Мельничук (Карпатський волоцюга) #13Рейтинг1
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#14Олексій Гончаренко #14Рейтинг1
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#15Віталій Портніков #15Рейтинг1
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#16Анастасія Муцей #16Рейтинг1
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#17Дмитро Карпенко #17Рейтинг1
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#18Пес Патрон #18Рейтинг1
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#19Сергій Жадан #19Рейтинг1
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#20Володимир Золкін #20Рейтинг1
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#21Антон Птушкін #21Рейтинг1
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#22Олег Сенцов #22Рейтинг1
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#23Юлія Ярмоленко #23Рейтинг1
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#24Ксенія Мішина #24Рейтинг1
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#25Володимир Дантес #25Рейтинг1
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#26Надя Дорофєєва #26Рейтинг1
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#27Тарас Тополя #27Рейтинг1
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#28Анна Трінчер #28Рейтинг1
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#29Тетяна Коряк (Корячка) #29Рейтинг1
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#30Дмитро Варварук #30Рейтинг1
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#31Олена Філонова #31Рейтинг1
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#32Офіцер+ (Алекс) #32Рейтинг1
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#33Денис Прокопенко (Редіс) #33Рейтинг1
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#34Ріна Рєзнік (Гадюка степова) #34Рейтинг1
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#35Наталія Шелягіна #35Рейтинг1
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#36Юлія Вербинець (Верба) #36Рейтинг1
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#37Олександра Тарнавська #37Рейтинг0
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#38Сабіна Мусіна #38Рейтинг0
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#39Ніколас Карма #39Рейтинг0
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#40Олександр Заліско #40Рейтинг0
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#41Леся Нікітюк #41Рейтинг0
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#42Яна Дога #42Рейтинг0
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#43Євгеній Янович #43Рейтинг0
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#44Сергій ПритулаРейтинг0
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#45Михайло Грабар (OldBoi) #45Рейтинг0
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#46Даша Євтух #46Рейтинг0
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#47Дмитро Комаров #47Рейтинг0
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#48Ігор Лаченков #48Рейтинг0
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#49Богдан Шелудяк #49Рейтинг0
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#50Нікіта Добринін #50Рейтинг0
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#51Марія Себова #51Рейтинг0
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#53Діана Козачок (Діанорія) #53Рейтинг0
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#54Олена Мандзюк #54Рейтинг0
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#55Євген Карась #55Рейтинг0
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#56Денис Казанський #56Рейтинг0
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#57Артем Албул #57Рейтинг0
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#58Тетяна Парфільєва #58Рейтинг0
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#59Олександр Волошин #59Рейтинг0
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#60Даша Квіткова #60Рейтинг0
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#61Олександр Чуханов (BLOGMAYSTER) #61Рейтинг0
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#62Тетяна Самбурська #62Рейтинг0
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#63Катерина Романова (Далебі) #63Рейтинг0
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#64Михайло Ткач #64Рейтинг0
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#65Олексій Арестович #65Рейтинг0
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#66Юлія Науменко #66Рейтинг0
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#67Степан Єраносян #67Рейтинг0
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#68Данило Щербаков #68Рейтинг0
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#69Ектор Хіменес-Браво #69Рейтинг0
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#70Володимир Ярославський #70Рейтинг0
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#71Аліна Френдій #71Рейтинг0
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#72Олексій Дурнєв #72Рейтинг0
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#73Даша Кубік #73Рейтинг0
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#74Акім Галімов #74Рейтинг0
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#75Роман Донік #75Рейтинг0
-
#76Андрій Лузан #76Рейтинг0
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#77Альона Глибочан #77Рейтинг0
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#78Ольга Мартиновська #78Рейтинг0
-
#79Андрій Хливнюк #79Рейтинг0
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#80Агіль Рустамзаде #80Рейтинг0
-
#81Mortis Aeterna #81Рейтинг0
-
#82Андрій Цаплієнко #82Рейтинг0
-
#83Микола Акордич #83Рейтинг0
-
#84Костянтин Немічев #84Рейтинг0
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#85Євген Мороз #85Рейтинг0
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#86Олексій Шкроботинець (Тайлер Андерсон) #86Рейтинг0
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#87Валерія Мандзюк (Лєра Мандзюк) #87Рейтинг0
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#88Маша Єфросиніна #88Рейтинг0
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#89Євген Комаровський #89Рейтинг0
-
#90Євген Клопотенко #90Рейтинг0
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#91Анатолій Штефан (Штірліц) #91Рейтинг0
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#92Василь Копчук (Вася Харизма) #92Рейтинг0
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#93Василь Байдак (Бубудук) #93Рейтинг0
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#94Ольга Бєлоконь #94Рейтинг0
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#95Олена Трибушна #95Рейтинг0
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#96Кирило Степанець #96Рейтинг0
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#97Борислав Береза #97Рейтинг0
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#98Станіслав Бунятов (Осман) #98Рейтинг0
-
#99Сергій Стерненко #99Рейтинг0
-
#100Кирило Сазонов #100Рейтинг0
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#101Наталі Литвин (Куровська) #101Рейтинг0
-
#102Ірина Пістрюга #102Рейтинг0
-
#103Іван Кришталь #103Рейтинг0
-
#104Яна Варварук #104Рейтинг0
-
#105Олексій Друк (Лесик) #105Рейтинг0
-
#106Катерина Репяхова (Павлік) #106Рейтинг0
-
#107Олександр Ярмак #107Рейтинг0
-
#108Анна-Марія (Ідея Олександрівна) #108Рейтинг0
-
#109Олександр Усик #109Рейтинг0
-
#110Андрій Бєдняков #110Рейтинг0
-
#111Денис Христов (Голландець) #111Рейтинг0
-
#112Мар’яна Безугла #112Рейтинг0
-
#113Віталій Гордієнко #113Рейтинг0
-
#114Анна Алхім #114Рейтинг0
-
#115Раміна Есхакзай #115Рейтинг0
-
#116Аліна Михайлова #116Рейтинг0
-
#117Єва Коршик #117Рейтинг0
-
#118Віталій Островський (Ostrovskyi) #118Рейтинг0
-
#119Давид Касаткін (Хімік) #119Рейтинг0
-
#120Маша Кондратенко #120Рейтинг0
-
#121Андрій Оністрат #121Рейтинг0
-
#122Андрій Коваленко #122Рейтинг0
-
#123Сергій Філімонов #123Рейтинг0
-
#124Анна Друк #124Рейтинг0
-
#125Яніна Соколова #125Рейтинг0
-
#126Максим Лавриненко (Труха) #126Рейтинг0
-
#127Женя Галич #127Рейтинг0
-
#128Денис Неїжко #128Рейтинг0
-
#129Христина Христонько (Kristonko) #129Рейтинг0
-
#130Валерій Маркус #130Рейтинг0
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#131Сергій Волинський (Волина) #131Рейтинг0
-
#132Кирило Скачков #132Рейтинг0
-
#133Алевтина Черкашина #133Рейтинг0
-
#134Ганна Кажан (kazhanna) #134Рейтинг0
-
#135Вікторія Киктенко #135Рейтинг0
-
#136Вікторія Маремуха #136Рейтинг0
-
#137Емма Антонюк #137Рейтинг0
-
#138Владислав Шевченко #138Рейтинг0
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#139Олександра Петрайчук #139Рейтинг0
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#140Анастасія Туркот (Умка) #140Рейтинг0
-
#141Геннадій Друзенко #141Рейтинг0
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#142Оксана Скиталінська #142Рейтинг0
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#143Альона Венум #143Рейтинг0
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#144Віталій Ігнатюк #144Рейтинг0
-
#145Вікторія Бакалова #145Рейтинг0
-
#146Даша Майорова #146Рейтинг0
-
#147Людмила Калабуха #147Рейтинг0
-
#148Олег Гороховський #148Рейтинг0
-
#149Максим Жорін #149Рейтинг0
-
#150Олена Андросова (Eileen) #150Рейтинг0
-
#151Фелікс Редька #151Рейтинг0
-
#152Оксана Волощук (Ксюша Манекен) #152Рейтинг0
-
#153Олександр Куровський #153Рейтинг0
-
#154Олександр Коваленко #154Рейтинг0
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#155Влад Хільченко (Однією правою) #155Рейтинг0
-
#156Есті Рогова #156Рейтинг0
-
#157Єва Мішалова #157Рейтинг0
-
#158Юрій Касьянов #158Рейтинг0
-
#159Андрій Бродецький #159Рейтинг0
-
#160Юрій Гавалко #160Рейтинг0
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#161Сергій Бескрестнов (Флеш) #161Рейтинг0
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#162Софія Стужук-Левданська #162Рейтинг0
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#163Марія Назарова (Жаба польова) #163Рейтинг0
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#164Ірина Кудашова #164Рейтинг0
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#165Анастасія Скальницька #165Рейтинг0
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#166Кенді Суперстар #166Рейтинг0
-
#167Микола Давидюк #167Рейтинг0
-
#168Юліан Грицевич (Падон) #168Рейтинг0
-
#169Наталія Мичковська #169Рейтинг0
-
#170Іван Зайченко (Vanzai) #170Рейтинг0
-
#171Роман Сініцин #171Рейтинг0
-
#172Яна Статна #172Рейтинг0
-
#173Аліна Сарнацька #173Рейтинг0
-
#174Олексій Суровцев #174Рейтинг0
-
#176Катерина Сільченко #176Рейтинг0
-
#177Валерія Гузема #177Рейтинг0
-
#178Валерія В’юшина #178Рейтинг0
-
#179Ольга Фреймут #179Рейтинг0
-
#180Юрій Бутусов #180Рейтинг0
-
#181Андріана #181Рейтинг0
-
#182Валентина Комар (in book we trust) #182Рейтинг0
-
#183У безхвостої відьми #183Рейтинг0
-
#184Ірина Побідаш #184Рейтинг0
-
#185Вадим Ворошилов (Karaya) #185Рейтинг0
-
#186Анастасія Прудіус (Kola) #186Рейтинг0
-
#187Дмитро Монатик #187Рейтинг0
-
#188Наталія Денисенко #188Рейтинг0
-
#189Тіна Кароль #189Рейтинг0
-
#190Роберт Бровді (Мадяр) #190Рейтинг0
-
#191Антон Тимошенко #191Рейтинг0
-
#192Сергій Фурса #192Рейтинг0
-
#193Віктор Розовий #193Рейтинг0
-
#194Катя Жесть #194Рейтинг0
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#195Аніта Луценко #195Рейтинг0
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#196Яна Шемаєва (Jerry Heil) #196Рейтинг0
-
#197Злата Огнєвіч #197Рейтинг0
-
#198Альона Савраненко (alyona alyona) #198Рейтинг0
-
#199Катерина Осадча #199Рейтинг0
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#200Соломія Вітвіцька #200Рейтинг0
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#201Тарас Цимбалюк #201Рейтинг0
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#202Ігор Пустовіт #202Рейтинг0
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#204Олег Машуковський #204Рейтинг0
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#205Стася Макєєва #205Рейтинг0
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#206Михайло Кацурін #206Рейтинг0
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#207Оля Полякова #207Рейтинг0
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#208Софія Безверха (krapka.krapka) #208Рейтинг0