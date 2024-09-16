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Рейтинг 2024

Топ-50 блогерів України-2024: онлайн-рейтинг Фокуса

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Фокус завершив формування лонг-листа для нового рейтингу топ 50 блогерів України. Онлайн-голосування триватиме до 14 жовтня. Редакція детально розповість про першу п'ятірку, а також про переможців у кожній з категорій.

За три неповних роки ландшафт блогосфери в Україні змінився: блогери-мільйонники переключилися з популяризації власного життя і бізнесу на допомогу ЗСУ, дехто виїхав за кордон і допомагає звідти донатами, а хтось вирішив узяти до рук зброю і подавати своїй аудиторії особистий приклад. В нашій державі також з'явилися нові інфлюенсери, трендсеттери, блогери та медійні військові, які сформували свою аудиторію вже в умовах бойових дій.

Цього разу редакція Фокуса вирішила разом з вами з'ясувати, наскільки сильно війна вплинула на сферу блогінгу. І зробити це ми хочемо за допомогою онлайн-рейтингу, де останнє й остаточне слово залишається за читачем.

З огляду на виклики часу, методика складання рейтингу також трохи змінилася: редакція, як і раніше, виступає в ролі модератора.

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Головною зміною стало розширення вже наявних критеріїв, яким мають відповідати кандидати. Крім згадки у ЗМІ, популярності та кількості підписників з урахуванням тематики, ми вирішили додати ще два: підтримка України та Сил оборони, а також "зашкварність". Якщо останній показник досить високий, то блогер чи блогерка може не потрапити до рейтингу.

З 28 серпня по 12 вересня редакція приймала заявки від читачів через гугл-форму. У результаті цього, а також редакційної ініціативи, сформувався список з понад 200 людей.

Останній етап складання рейтингу — голосування. Щоб підтримати блогерів, яких ви любите і поважаєте, зайдіть до них у картку і натисніть кнопку "Голосувати".

Голосування не потребує реєстрації, оскільки є захист від накруток ботами. Захист працює в реальному часі, тому для обробки голосу потрібно 5-10 хвилин.

Нагадаємо, що голосування триватиме до 14 жовтня. Список топ 50 блогерів України редакція опублікує після остаточного підрахунку та фінальної перевірки на використання ботоферм або закупівлі голосів на біржах.

УВАГА! У разі появи напису "проголосовано" в картці блогера, за якого ви не голосували, скористайтеся іншим браузером. Якщо ви знайшли помилку, скористайтеся цією формою — https://forms.gle/rPeCC6XX63W6EJH96

Щоб проголосувати перейдіть на сторінку номінанта
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