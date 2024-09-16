Топ-50 блогерів України-2024: онлайн-рейтинг Фокуса

За три неповних роки ландшафт блогосфери в Україні змінився: блогери-мільйонники переключилися з популяризації власного життя і бізнесу на допомогу ЗСУ, дехто виїхав за кордон і допомагає звідти донатами, а хтось вирішив узяти до рук зброю і подавати своїй аудиторії особистий приклад. В нашій державі також з'явилися нові інфлюенсери, трендсеттери, блогери та медійні військові, які сформували свою аудиторію вже в умовах бойових дій.

Цього разу редакція Фокуса вирішила разом з вами з'ясувати, наскільки сильно війна вплинула на сферу блогінгу. І зробити це ми хочемо за допомогою онлайн-рейтингу, де останнє й остаточне слово залишається за читачем.

З огляду на виклики часу, методика складання рейтингу також трохи змінилася: редакція, як і раніше, виступає в ролі модератора.