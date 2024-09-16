Топ-50 блогеров Украины-2024: онлайн-рейтинг Фокуса
Фокус завершил формирование лонг-листа для нового рейтинга топ-50 блогеров Украины. Онлайн-голосование продлится до 14 октября. Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.
За три неполных года ландшафт блогосферы в Украине изменился: блогеры-миллионники переключились с популяризации собственной жизни и бизнеса на помощь ВСУ, некоторые уехали за границу и помогают оттуда донатами, а кто-то решил взять в руки оружие и подавать своей аудитории личный пример. Наша страна также обзавелась новыми инфлюенсерами, трендсеттерами, блогерами и медийными военными, которые сформировали свою аудиторию уже в условиях боевых действий.
В этот раз редакция Фокуса решила вместе с вами выяснить, насколько сильно война оказала влияние на сферу блогинга. И сделать это мы хотим при помощи онлайн-рейтинга, где последнее и окончательное слово остается за читателем.
Учитывая вызовы времени, методика составления рейтинга также немного изменилась: редакция по-прежнему выступает в роли модератора.Читать полностью
Главным изменением стало расширение уже существующих критериев, которым должны соответствовать кандидаты. Кроме упоминания в СМИ, популярности и количества подписчиков с учетом тематики, мы решили добавить еще два: поддержка Украины и Сил обороны, а также "зашкварность". Если последний показатель достаточно высокий, то блогер или блогерка может не попасть в рейтинг.
С 28 августа по 12 сентября редакция принимала заявки от читателей через гугл-форму. В результате этого, а также редакционной инициативы, сформировался список из более чем 200 человек.
Последний этап составления рейтинга — голосование. Чтобы поддержать блогеров, которых вы любите и уважаете, зайдите к ним в карточку и нажмите кнопку "Голосовать".
Голосование не требует регистрации, поскольку есть защита от накруток ботами. Защита работает в реальном времени, поэтому для обработки голоса требуется 5–10 минут.
Напомним, что голосование продлится до 14 октября. Список топ-50 блогеров Украины редакция опубликует после окончательно подсчета и финальной проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах.
ВНИМАНИЕ! В случае появления надписи "проголосовано" в карточке блогера, за которого вы не голосовали, воспользуйтесь другим браузером. Если вы нашли ошибку, воспользуйтесь этой формой — https://forms.gle/rPeCC6XX63W6EJH96
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#1Виталий Дрибница #1Рейтинг8
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#2Игаль Левин #2Рейтинг6
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#3Офицер+ (Алекс) #3Рейтинг5
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#4Лиза Букля #4Рейтинг4
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#5Виталий Портников #5Рейтинг4
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#6Кот Степан #6Рейтинг3
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#7Сергей Стерненко #7Рейтинг3
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#8Виталий Островский (Ostrovskyi) #8Рейтинг3
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#10Александр Ляшук и кот Шайба #10Рейтинг2
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#11Владимир Золкин #11Рейтинг2
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#12Олег Сенцов #12Рейтинг2
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#13Владимир Дантес #13Рейтинг2
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#14Тарас Тополя #14Рейтинг2
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#15Денис Прокопенко (Редис) #15Рейтинг2
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#16Максим Жорин #16Рейтинг2
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#17Сергей Бескрестнов (Флэш) #17Рейтинг2
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#18Виктор Розовый #18Рейтинг2
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#19Михаил Кацурин #19Рейтинг2
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#20Михаил Лебига #20Рейтинг1
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#21Баба Даша (Дарья Пазюк) #21Рейтинг1
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#22Алина Шаманская #22Рейтинг1
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#23Евгений Янович #23Рейтинг1
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#24Михаил Грабар (OldBoi) #24Рейтинг1
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#25Игорь Лаченков #25Рейтинг1
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#26Евгений Карась #26Рейтинг1
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#27Артем Албул #27Рейтинг1
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#28Людмила Луцук (Люда з Голівуда) #28Рейтинг1
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#29Дива Монро #29Рейтинг1
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#30Юрий Романенко #30Рейтинг1
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#31Мирослав Мельничук (Карпатський волоцюга) #31Рейтинг1
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#32Алексей Гончаренко #32Рейтинг1
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#33Степан Ераносян #33Рейтинг1
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#34Алексей Дурнев #34Рейтинг1
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#35Даша Кубик #35Рейтинг1
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#36Анастасия Муцей #36Рейтинг1
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#37Андрей Лузан #37Рейтинг1
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#38Андрей Хлывнюк #38Рейтинг1
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#39Константин Немичев #39Рейтинг1
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#40Дмитрий Карпенко (Апостол) #40Рейтинг1
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#41Пес Патрон #41Рейтинг1
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#42Сергей Жадан #42Рейтинг1
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#43Алексей Шкроботинец (Тайлер Андерсон) #43Рейтинг1
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#44Евгений Комаровский #44Рейтинг1
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#45Евгений Клопотенко #45Рейтинг1
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#46Анатолий Штефан (Штирлиц) #46Рейтинг1
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#47Василий Байдак (Бубудук) #47Рейтинг1
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#48Ольга Белоконь #48Рейтинг1
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#49Станислав Бунятов (Осман) #49Рейтинг1
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#50Антон Птушкин #50Рейтинг1
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#51Александр Ярмак #51Рейтинг1
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#52Юлия Ярмоленко #52Рейтинг1
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#53Виталий Гордиенко #53Рейтинг1
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#54Ксения Мишина #54Рейтинг1
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#55Надя Дорофеева #55Рейтинг1
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#56Анна Тринчер #56Рейтинг1
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#57Татьяна Коряк (Корячка) #57Рейтинг1
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#58Дмитрий Варварук #58Рейтинг1
-
#59Елена Филонова #59Рейтинг1
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#60Алина Михайлова #60Рейтинг1
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#61Давид Касаткин (Химик) #61Рейтинг1
-
#62Сергей Филимонов #62Рейтинг1
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#63Женя Галич #63Рейтинг1
-
#64Денис Неижко #64Рейтинг1
-
#65Сергей Волынский (Волына) #65Рейтинг1
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#66Анна Кажан (kazhanna) #66Рейтинг1
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#67Рина Резник (Гадюка степова) #67Рейтинг1
-
#68Наталья Шелягина #68Рейтинг1
-
#69Юлия Вербинец (Верба) #69Рейтинг1
-
#70Людмила Калабуха #70Рейтинг1
-
#71Феликс Редька #71Рейтинг1
-
#72Юлиан Грицевич (Падон) #72Рейтинг1
-
#73Роман Синицын #73Рейтинг1
-
#74Юрий Бутусов #74Рейтинг1
-
#75Ирина Побидаш #75Рейтинг1
-
#76Вадим Ворошилов (Karaya) #76Рейтинг1
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#77Роберт Бровди (Мадяр) #77Рейтинг1
-
#79Олег Машуковский #79Рейтинг1
-
#80Александра Тарнавская #80Рейтинг0
-
#81Сабина Мусина #81Рейтинг0
-
#82Николас Карма #82Рейтинг0
-
#83Александр Залиско #83Рейтинг0
-
#84Леся Никитюк #84Рейтинг0
-
#85Яна Дога #85Рейтинг0
-
#86Даша Евтух #86Рейтинг0
-
#87Дмитрий Комаров #87Рейтинг0
-
#88Богдан Шелудяк #88Рейтинг0
-
#89Никита Добрынин #89Рейтинг0
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#90Мария Себова #90Рейтинг0
-
#92Диана Козачок (Дианория) #92Рейтинг0
-
#93Елена Мандзюк #93Рейтинг0
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#94Денис Казанский #94Рейтинг0
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#95Татьяна Парфильева #95Рейтинг0
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#96Александр Волошин #96Рейтинг0
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#97Даша Квиткова #97Рейтинг0
-
#98Александр Чуханов (BLOGMAYSTER) #98Рейтинг0
-
#99Татьяна Самбурская #99Рейтинг0
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#100Екатерина Романова (Далебі) #100Рейтинг0
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#101Михаил Ткач #101Рейтинг0
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#102Алексей Арестович #102Рейтинг0
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#103Юлия Науменко #103Рейтинг0
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#104Даниил Щербаков #104Рейтинг0
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#105Эктор Хименес-Браво #105Рейтинг0
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#106Владимир Ярославский #106Рейтинг0
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#107Алина Френдий #107Рейтинг0
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#108Аким Галимов #108Рейтинг0
-
#109Роман Доник #109Рейтинг0
-
#110Алена Глыбочан #110Рейтинг0
-
#111Ольга Мартыновская #111Рейтинг0
-
#112Агиль Рустамзаде #112Рейтинг0
-
#113Mortis Aeterna #113Рейтинг0
-
#114Андрей Цаплиенко #114Рейтинг0
-
#115Николай Акордич #115Рейтинг0
-
#116Евгений Мороз #116Рейтинг0
-
#117Валерия Мандзюк (Лера Мандзюк) #117Рейтинг0
-
#118Маша Ефросинина #118Рейтинг0
-
#119Василий Копчук (Вася Харизма) #119Рейтинг0
-
#120Елена Трибушная #120Рейтинг0
-
#121Кирилл Степанец #121Рейтинг0
-
#122Борислав Береза #122Рейтинг0
-
#123Кирилл Сазонов #123Рейтинг0
-
#124Натали Литвин (Куровская) #124Рейтинг0
-
#125Ирина Пистрюга #125Рейтинг0
-
#126Иван Кришталь #126Рейтинг0
-
#127Яна Варварук #127Рейтинг0
-
#128Алексей Друк (Лесик) #128Рейтинг0
-
#129Екатерина Репяхова (Павлик) #129Рейтинг0
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#130Анна-Мария (Идея Александровна) #130Рейтинг0
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#131Александр Усик #131Рейтинг0
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#132Андрей Бедняков #132Рейтинг0
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#133Денис Христов (Голландец) #133Рейтинг0
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#134Марьяна Безуглая #134Рейтинг0
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#135Анна Алхим #135Рейтинг0
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#136Рамина Эсхакзай #136Рейтинг0
-
#137Ева Коршик #137Рейтинг0
-
#138Маша Кондратенко #138Рейтинг0
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#139Андрей Онистрат #139Рейтинг0
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#140Андрей Коваленко #140Рейтинг0
-
#141Анна Друк #141Рейтинг0
-
#142Янина Соколова #142Рейтинг0
-
#143Максим Лавриненко (Труха) #143Рейтинг0
-
#144Кристина Христонько (Kristonko) #144Рейтинг0
-
#145Валерий Маркус #145Рейтинг0
-
#146Кирилл Скачков #146Рейтинг0
-
#147Алевтина Черкашина #147Рейтинг0
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#148Виктория Киктенко #148Рейтинг0
-
#149Виктория Маремуха #149Рейтинг0
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#150Эмма Антонюк #150Рейтинг0
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#151Владислав Шевченко #151Рейтинг0
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#152Александра Петрайчук #152Рейтинг0
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#153Анастасия Туркот (Умка) #153Рейтинг0
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#154Геннадий Друзенко #154Рейтинг0
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#155Оксана Скиталинская #155Рейтинг0
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#156Алена Венум #156Рейтинг0
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#157Виталий Игнатюк #157Рейтинг0
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#158Виктория Бакалова #158Рейтинг0
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#159Даша Майорова #159Рейтинг0
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#160Олег Гороховский #160Рейтинг0
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#161Елена Андросова (Eileen) #161Рейтинг0
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#162Оксана Волощук (Ксюша Манекен) #162Рейтинг0
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#163Александр Куровский #163Рейтинг0
-
#164Александр Коваленко #164Рейтинг0
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#165Влад Хильченко (Одной правой) #165Рейтинг0
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#166Эсти Рогова #166Рейтинг0
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#167Ева Мишалова #167Рейтинг0
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#168Юрий Касьянов #168Рейтинг0
-
#169Андрей Бродецкий #169Рейтинг0
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#170Юрий Гавалко #170Рейтинг0
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#171София Стужук-Левданская #171Рейтинг0
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#172Мария Назарова (Жаба польова) #172Рейтинг0
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#173Ирина Кудашова #173Рейтинг0
-
#174Анастасия Скальницкая #174Рейтинг0
-
#175Кэнди Суперстар #175Рейтинг0
-
#176Николай Давыдюк #176Рейтинг0
-
#177Наталья Мичковская #177Рейтинг0
-
#178Иван Зайченко (Vanzai) #178Рейтинг0
-
#179Яна Статна #179Рейтинг0
-
#180Алина Сарнацкая #180Рейтинг0
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#181Алексей Суровцев #181Рейтинг0
-
#183Катя Сильченко #183Рейтинг0
-
#184Валерия Гузема #184Рейтинг0
-
#185Валерия Вьюшина #185Рейтинг0
-
#186Андриана #186Рейтинг0
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#187Валентина Комар (in book we trust) #187Рейтинг0
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#188У бесхвостой ведьмы #188Рейтинг0
-
#189Анастасия Прудиус (Kola) #189Рейтинг0
-
#190Дмитрий Монатик #190Рейтинг0
-
#191Наталья Денисенко #191Рейтинг0
-
#192Тина Кароль #192Рейтинг0
-
#193Антон Тимошенко #193Рейтинг0
-
#194Сергей Фурса #194Рейтинг0
-
#195Катя Жесть #195Рейтинг0
-
#196Анита Луценко #196Рейтинг0
-
#197Яна Шемаева (Jerry Heil) #197Рейтинг0
-
#198Злата Огневич #198Рейтинг0
-
#199Алена Савраненко (alyona alyona) #199Рейтинг0
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#200Екатерина Осадчая #200Рейтинг0
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#201Соломия Витвицкая #201Рейтинг0
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#202Тарас Цимбалюк #202Рейтинг0
-
#203Игорь Пустовит #203Рейтинг0
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#204Стася Макеева #204Рейтинг0
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#205Оля Полякова #205Рейтинг0
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#206София Безверхая (krapka.krapka) #206Рейтинг0
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#207Ольга Фреймут #207Рейтинг0
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#208Сергей Притула #208Рейтинг0