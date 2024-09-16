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Рейтинг 2024

Топ-50 блогеров Украины-2024: онлайн-рейтинг Фокуса

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Фокус завершил формирование лонг-листа для нового рейтинга топ-50 блогеров Украины. Онлайн-голосование продлится до 14 октября. Редакция подробно расскажет о первой пятерке, а также о победителях в каждой из категорий.

За три неполных года ландшафт блогосферы в Украине изменился: блогеры-миллионники переключились с популяризации собственной жизни и бизнеса на помощь ВСУ, некоторые уехали за границу и помогают оттуда донатами, а кто-то решил взять в руки оружие и подавать своей аудитории личный пример. Наша страна также обзавелась новыми инфлюенсерами, трендсеттерами, блогерами и медийными военными, которые сформировали свою аудиторию уже в условиях боевых действий.

В этот раз редакция Фокуса решила вместе с вами выяснить, насколько сильно война оказала влияние на сферу блогинга. И сделать это мы хотим при помощи онлайн-рейтинга, где последнее и окончательное слово остается за читателем.

Учитывая вызовы времени, методика составления рейтинга также немного изменилась: редакция по-прежнему выступает в роли модератора.

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Главным изменением стало расширение уже существующих критериев, которым должны соответствовать кандидаты. Кроме упоминания в СМИ, популярности и количества подписчиков с учетом тематики, мы решили добавить еще два: поддержка Украины и Сил обороны, а также "зашкварность". Если последний показатель достаточно высокий, то блогер или блогерка может не попасть в рейтинг.

С 28 августа по 12 сентября редакция принимала заявки от читателей через гугл-форму. В результате этого, а также редакционной инициативы, сформировался список из более чем 200 человек.

Последний этап составления рейтинга — голосование. Чтобы поддержать блогеров, которых вы любите и уважаете, зайдите к ним в карточку и нажмите кнопку "Голосовать".

Голосование не требует регистрации, поскольку есть защита от накруток ботами. Защита работает в реальном времени, поэтому для обработки голоса требуется 5–10 минут.

Напомним, что голосование продлится до 14 октября. Список топ-50 блогеров Украины редакция опубликует после окончательно подсчета и финальной проверки на использование ботоферм или закупки голосов на биржах.

ВНИМАНИЕ! В случае появления надписи "проголосовано" в карточке блогера, за которого вы не голосовали, воспользуйтесь другим браузером. Если вы нашли ошибку, воспользуйтесь этой формой — https://forms.gle/rPeCC6XX63W6EJH96

Чтобы проголосовать перейдите на страницу номинанта
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