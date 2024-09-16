Топ-50 блогеров Украины-2024: онлайн-рейтинг Фокуса

За три неполных года ландшафт блогосферы в Украине изменился: блогеры-миллионники переключились с популяризации собственной жизни и бизнеса на помощь ВСУ, некоторые уехали за границу и помогают оттуда донатами, а кто-то решил взять в руки оружие и подавать своей аудитории личный пример. Наша страна также обзавелась новыми инфлюенсерами, трендсеттерами, блогерами и медийными военными, которые сформировали свою аудиторию уже в условиях боевых действий.

В этот раз редакция Фокуса решила вместе с вами выяснить, насколько сильно война оказала влияние на сферу блогинга. И сделать это мы хотим при помощи онлайн-рейтинга, где последнее и окончательное слово остается за читателем.

Учитывая вызовы времени, методика составления рейтинга также немного изменилась: редакция по-прежнему выступает в роли модератора.