Українець року-2024: люди, на яких тримається Україна

Щоденна боротьба за Україну і свободу. Усе це не генерали і депутати. Весь тягар цих трьох років несуть на собі прості українці, воїни, волонтери, люди мистецтва.

Як ми визначали гідних? Як визначити гідних серед мільйонів?

Рейтинг Фокусу "Українець року": основні критерії відбору