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Рейтинг 2024

Українець року-2024: люди, на яких тримається Україна

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3 роки війни. 3 роки перемог і поневірянь, згуртованості та героїзму. Щоденної боротьби за Україну і свободу. Фокус вирішив підбити підсумки цього року голосуванням за Українця року.

Щоденна боротьба за Україну і свободу. Усе це не генерали і депутати. Весь тягар цих трьох років несуть на собі прості українці, воїни, волонтери, люди мистецтва.

Як ми визначали гідних? Як визначити гідних серед мільйонів?

Рейтинг Фокусу "Українець року": основні критерії відбору

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  • Патріотизм і допомога фронту;
  • Чесність, працьовитість і відданість своїй справі;
  • Співчуття, емпатія і допомога нужденним;
  • Відповідальність перед суспільством, усвідомлення наслідків своїх дій і готовність брати за них відповідальність на себе;
  • Любов до своєї країни, повага до її культури, традицій та історії.

Сформувавши команду номінантів із військових, волонтерів, людей мистецтва та спорту — ми представимо кожного. І проведемо голосування на сайті, яке визначить найкращого.

Щоб проголосувати перейдіть на сторінку номінанта
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