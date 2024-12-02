Рейтинг 2024
Українець року-2024: люди, на яких тримається Україна
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3 роки війни. 3 роки перемог і поневірянь, згуртованості та героїзму. Щоденної боротьби за Україну і свободу. Фокус вирішив підбити підсумки цього року голосуванням за Українця року.
Щоденна боротьба за Україну і свободу. Усе це не генерали і депутати. Весь тягар цих трьох років несуть на собі прості українці, воїни, волонтери, люди мистецтва.
Як ми визначали гідних? Як визначити гідних серед мільйонів?
Рейтинг Фокусу "Українець року": основні критерії відборуЧитати повністю
- Патріотизм і допомога фронту;
- Чесність, працьовитість і відданість своїй справі;
- Співчуття, емпатія і допомога нужденним;
- Відповідальність перед суспільством, усвідомлення наслідків своїх дій і готовність брати за них відповідальність на себе;
- Любов до своєї країни, повага до її культури, традицій та історії.
Сформувавши команду номінантів із військових, волонтерів, людей мистецтва та спорту — ми представимо кожного. І проведемо голосування на сайті, яке визначить найкращого.