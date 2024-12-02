Украинец года-2024: люди, на которых держится Украина

Ежедневная борьба за Украину и свободу. Все это не генералы и депутаты. Весь груз этих трех лет несут на себе простые украинцы, воины, волонтеры, люди искусства.

Как мы определяли достойных? Как определить достойных среди миллионов?

Рейтинг Фокуса "Украинец года": основные критерии отбора