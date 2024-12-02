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Рейтинг 2024

Украинец года-2024: люди, на которых держится Украина

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3 года войны. 3 года побед и лишений, сплоченности и героизма. Ежедневной борьбы за Украину и свободу. Фокус решил подвести итоги этого года голосованием за Украинца года.

Ежедневная борьба за Украину и свободу. Все это не генералы и депутаты. Весь груз этих трех лет несут на себе простые украинцы, воины, волонтеры, люди искусства.

Как мы определяли достойных? Как определить достойных среди миллионов?

Рейтинг Фокуса "Украинец года": основные критерии отбора

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  • Патриотизм и помощь фронту;
  • Честность, трудолюбие и преданность своему делу;
  • Сочувствие, эмпатия и помощь нуждающимся;
  • Ответственность перед обществом, осознание последствий своих действий и готовность брать за них ответственность на себя;
  • Любовь к своей стране, уважение к ее культуре, традициям и истории.

Сформировав команду номинантов из военных, волонтеров, людей искусства и спорта — мы представим каждого. И проведем голосование на сайте, которое определит лучшего.

Чтобы проголосовать перейдите на страницу номинанта
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