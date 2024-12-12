Рейтинг Фокуса "Украинец года": боксер и чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик

Фокус завершает год, предлагая читателям выбрать "Украинца года". Редакция определила 10 кандидатов, опираясь на их патриотизм, помощь ВСУ, преданность своему делу и ответственность перед обществом. Проголосовать за фаворита можно 20 декабря, а уже 23 декабря станет известен победитель.

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37-летний харизматичный спортсмен известен своей религиозностью, патриотизмом и остроумными высказываниями. До 15 лет Александр Усик, который является номинантом рейтинга Фокуса "Украинец года", занимался футболом, а затем неожиданно занялся боксом. Этому моменту предшествовал разговор с отцом, который боксер любит вспоминать: "Почему бокс? Отец говорил, что у меня может получиться. Я говорил, что мне нравится футбол. Какой там бокс! Там бьют. А он говорит: "Для того, чтоб тебя не били, должен бить ты".

Его карьера развивалась стремительно. На чемпионате мира в Баку в 2011 году и на Олимпийских играх в Лондоне в 2012-м — взял золото. После победы на Олимпиаде Усик проявил артистичность: станцевал на ринге гопак, что сделало его любимцем украинских зрителей. В 2013 году перешел в профессиональный бокс.

В 2018 году Усик объединил все основные титулы в первом тяжелом весе, став чемпионом мира. Первый серьезный вызов в тяжелом весе для Усика был связан с Энтони Джошуа, британским чемпионом, обладающим титулами WBA, IBF, WBO и IBO. В сентябре 2021 года Усик встретился с Джошуа в Лондоне и одержал победу единогласным решением судей, забрав его титулы. В 2022 году состоялся реванш между Усиком и Джошуа, где Усик снова взял верх.

2024 год для Усика судьбоносный: Александр стал вторым украинским боксером после Владимира Кличко, который смог завоевать чемпионские титулы в тяжелом весе.

Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, прошедший 18 мая 2024 года, стал историческим событием. Усик, обладая техникой и большой физической подготовкой в сочетании с мощным ударом, оказался достойным противником для Фьюри, который выделяется габаритами и выносливостью. В девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун, но Фьюри продолжил бой, который длился все 12 раундов. Усик одержал победу раздельным решением судей.

Когда стало известно, что Усик победил, он воскликнул: "Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали". Усик обратился к своему покойному родителю, который всегда был для него большим авторитетом. Боксер сказал, что мечтал об этом моменте с 2008 года. Спортсмен поблагодарил Бога, семью, Украину и солдат, которые защищают ее на фронте: "Это чудесный день! Спасибо, Тайсон, без тебя бы этого не было. Мечтаю пойти домой, отдохнуть, поцеловать жену и выспаться", — заявил Усик.

Теперь украинец владеет титулами по всем четырем наиболее престижным версиям — WBC, WBA, WBO и IBF. Гонорар Усика за первый бой составил 45 млн. долларов (общий призовой фонд был 100 млн. долларов).

В июне 2024 в интервью 3 Knockdown Rule наш чемпион заявил: "Что будет в реванше? Я сейчас вообще не думаю про бокс. Я расслабляюсь. Я готовился к бою 8 месяцев! Я пропустил дни рождения детей, пропустил рождение дочери и празднование Нового года. Тренировочный лагерь длиной 8 месяцев. Я уже не помнил, какой сегодня день или неделя. Я просыпался, смотрел на часы и видел там 5 утра. Что я здесь делаю? Я обращался к Богу. Я не просил у него победы, я просил дать мне сил продержаться до конца. Я тренировался в 5 утра, в 12 дня и в 6 вечера".

11 сентября этого года он сообщил Фьюри в своем блоге о начале подготовки к бою: "Скоро увидимся, Тайсон Фьюри. Мой лагерь начался".

Александр известен своими патриотическими высказываниями. 12 сентября Усик в интервью польскому журналисту Матеушу Борко заметил: "Я считаю, что не важно, сколько у тебя денег или сколько у тебя силы. Если в твоей стране происходит зло, война, то ты должен защищать свою страну от врага. Если твоя страна требует от тебя помощи, ты должен помогать своей стране. Если твоя страна нуждается в большой помощи, ты должен лопнуть, но сделать это, а не убегать из своей страны. Если все убегут, Путин просто заберет нашу страну, а потом еще и сюда (в Польшу) придет. Нет, мы должны защищать свой дом, кто как может".

Ранее Александр неоднократно рассказывал, что хотел приостановить боксерскую карьеру и встать на защиту Украины, но воины, с которыми он общался, убедили его работать во благо Родины в ринге.

Интересная лирическая деталь. Усик годами выходил на ринг под патриотическую песню Василия Жадана "Браття", но специально к новому бою с Фьюри рок-группа Drevo (лидер Максим Деревянчук) записала песню на стихи Усика "Терпи, козак", где в припеве звучат строки: "Ти душу Богу збережи, ти вірність й честь державі посвяти, своїй родині ти віддай все світло, яке Господь в житті тобі дає". У Drevo гораздо более "тяжелый" звук в сравнении с творением цыганского исполнителя Василия Жадана.

В ноябре этого года Усик напомнил о себе противнику юморным обращением к Фьюри в Instagram. На видео чемпион мира находится перед прозрачной пленкой в футболке с изображением на уровне живота головы Тайсона. Усик, улыбаясь, разрывает пленку и говорит в камеру: " Эй, мое жадное пузо, не бойся. Я не оставлю тебя самого, никогда!" То есть, "скормит" ему Фьюри. Завершается эпизод воздушным поцелуем.

На сегодня Александр Усик имеет 21 победу из 21 поединка на профессиональном ринге, 14 он выиграл нокаутом.

Поединок с Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Общий призовой фонд поединка увеличен до рекордных 190 млн. долларов и теперь эта сумма будет распределена в соотношении 60% на 40% в пользу Усика. Таким образом, гонорар Усика составит $ 114 млн. долларов, а Фьюри $ 76 млн.

Усик женат на Екатерине Усик (девичья фамилия Хмелевская). У пары четверо детей: Елизавета (род. в 2010-м), Кирилл (род. в 2013-м), Михаил (род. в 2015-м), а дочь Мария появилась на свет в январе 2024. "Я за то, чтобы в каждой семье рождалось минимум 3-4 ребенка. Чтобы был демографический прирост в стране. Чтобы украиночек и украинцев было больше. Это очень хорошо", — заявлял Александр.

В доме боксера в Ворзеле в 2022 году побывали российские оккупанты, ставили во дворе военную технику, поломав деревья, а на заборе оставили буквы V и Z. Дом и двор восстановлены. В настоящее время прославленный боксер с семьей проживает там.

Напомним, 15 октября Фокус опубликовал результаты голосования за "Топ 50 блогеров Украины-2024".