Бой-реванш Усик — Фьюри: где и когда смотреть трансляцию, коэффициенты ставок

На кону — титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе. Букмекеры оценивают ничью как маловероятный исход поединка.

Уже в этом месяце на ринге снова встретятся украинский чемпион Александр Усик и британский боксер Тайсон Фьюри. Стало известно, где и когда можно будет посмотреть трансляцию боя.

Поединок Усика и Фьюри: когда состоится

Бой будет проходить в городе Эр-Рияд, столице Саудовской Аравии. Боксеры сойдутся на Kingdom Arena 21 декабря. Поединок является реваншем, первый бой Усика и Фьюри состоялся 18 мая и завершился поражением британца по решению судей. Победа сделала Усика чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

Поединок Усика и Фьюри: где смотреть

Бой будет транслировать сервис MEGOGO. Его просмотр будет доступен по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

"На кону главного боя вечера титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинец. В одном углу ринга Александр Усик, который стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за 25 лет, в другом — Тайсон Фьюри, который стремится взять реванш и нанести первое поражение непобедимому украинцу. И эти двое точно не планируют оставлять друг друга в покое", — отметили в компании.

Трансляцию можно будет найти в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день поединка.

Также Фокус будет вести текстовую трансляцию поединка.

Поединок Усика и Фьюри: прогнозы букмекеров

Фаворитом боя-реванша является Усик. На момент публикации материала на победу украинца принимают ставки с коэффициентом 1,70. В то же время коэффициент ставок на победу Фьюри составляет 2,55. На ничью ставят с коэффициентом 15,00.

Напомним, британский боксер Тайсон Фьюри поделился фото со своей спарринг-тренировки в рамках подготовки к бою-реваншу. На фотографии рядом с ним заметили российского спортсмена.

Украинский чемпион Александр Усик показал свою форму перед поединком с Фьюри. С его слов, "подготовка в самом разгаре".