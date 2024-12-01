В стиле Гая Ричи: бой-реванш Усика и Фьюри рекламируют по-голливудски (видео)

Вышел эпический проморолик боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится уже 21 декабря.

Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри рекламируют в голливудском стиле. Дорогой промо-ролик боя, который состоится 21 декабря, опубликован в Instagram-аккаунте советника Саудовской Аравии при Королевском дворе, главы Всеобщих развлечений страны Турки Аль-Шейха.

Проморолик боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком

Это очень дорогой кинематографический трейлер, который настраивает на грандиозное шоу. Он больше похож на рекламу голливудского фильма, чем на промо боксерского поединка.

В тизере Усик и Фьюри видят лицо друг друга, куда бы они ни пошли. От терапевтов и медсестер к женам и родителям — везде бойцы видят своего соперника.

Видео сняли специалисты BigTime Creative Shop — рекламного агентства, которое "быстрее всего развивается на Ближнем Востоке и в Северной Африке". И, судя по всему, создатели вдохновлялись популярными музыкальными клипами и фильмами Гая Ричи, в частности картиной "Большой куш". Также можно узнать фильмы про Гарри Поттера и картину "Шестое чувство".

Кадр из ролика Фото: Скриншот

Напомним, первый бой Фьюри против Усика состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным решением судей. Эта победа позволила Александру стать чемпионом мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе.

Как пройдет бой-реванш 21 декабря между Усиком и Фьюри

Бой-реванш 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena.

Лучшие моменты боя между Фьюри и Усиком

Вероятно, Александр Усик заберет 60% от общего гонорара. Тайсону Фьюри достанутся 40%. Поскольку призовой фонд составит около 190 миллионов долларов, то украинский чемпион заработает 114 миллионов. За первый бой он получил 38 миллионов долларов.

Недавно Тайсон Фьюри объявил о старте подготовки к реваншу. Он улетел на Мальту, где будет тренироваться до боя.

Напомним, ранее Фьюри рассказывал о поединке с Усиком и вспомнил, что было "немного крови" после нокдауна.

А перед реваншем украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе Агента 47 — главного героя серии видеоигр "Hitman".