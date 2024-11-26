"Только немного крови": Фьюри вспомнил поединок с Усиком, который закончился нокдауном (видео)

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик до крови разбил лицо Тайсону Фьюри во время поединка 18 мая. Но нос боксера остался целым.

Во время боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком 18 мая украинский спортсмен достаточно серьезно задел британца, но лишь до крови разбил тому лицо. Об этом боксер рассказал на канале TNT Sports Boxing.

36-летний Фьюри (34-1-1, 24 КО) комментируя ход того боя, вспомнил, что действительно получил от Усика (22-0, 14 КО) мощный удар, но он, по его словам, не стал причиной нокдауна в девятом раунде.

"Послушайте, с моим носом ничего серьезного не было. Только немного крови", — рассказал о ходе поединка "Цыганский король" британскому спортивному колумнисту Стиву Бансу.

Александр Усик наносит удар Тайсону Фьюри Фото: xsport.ua

Он добавил, что у него тогда текли слезы, но такая реакция почти всегда происходит после ударов по лицу. Однако, подчеркнул он, перелома носа у него точно не было.

Напомним, что на пресс-конференцию перед матчем-реваншем с Тайсоном Фьюри Александр Усик пришел в образе Агента 47 — главного героя серии видеоигр "Hitman" о киллере, который отличается черным костюмом, белой рубашкой, красным галстуком и черными кожаными перчатками.

В свою очередь бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 58-летний Майк Тайсон считает Усика лучшим тяжеловесом мира, но во время предстоящего поединка, который должен состояться 21 декабря на арене Kingdom Arena в Саудовской Аравии, будет болеть за Фьюри.