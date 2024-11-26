"Тільки трохи крові": Ф'юрі пригадав поєдинок з Усиком, який закінчився нокдауном (відео)

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик до крові розбив обличчя Тайсону Ф'юрі під час поєдинку 18 травня. Але ніс боксера залишився цілим.

Під час бою між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком 18 травня український спортсмен досить серйозно зачепив британця, але лише до крові розбив тому обличчя. Про це боксер розповів на каналі TNT Sports Boxing.

36-річний Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) коментуючи перебіг того бою, пригадав, що справді отримав від Усика (22-0, 14 КО) потужний удар, але він, за його словами, не став причиною нокдауну у дев'ятому раунді.

"Послухайте, з моїм носом нічого серйозного не було. Тільки трохи крові", — розповів про перебіг поєдинку "Циганський король" британському спортивному колумністу Стіву Бансу.

Олександр Усик завдає удар Тайсону Ф'юрі Фото: xsport.ua

Він додав, що у нього тоді текли сльози, але така реакція майже завжди відбувається після ударів по обличчю. Утім, наголосив він, перелому носа у нього точно не було.

Нагадаємо, що на пресконференцію перед матчем-реваншем із Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик прийшов в образі Агента 47 — головного героя серії відеоігор "Hitman" про кілера, який вирізняється чорним костюмом, білою сорочкою, червоною краваткою та чорними шкіряними рукавичками.

Своєю чергою колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі 58-річний Майк Тайсон вважає Усика найкращим важковаговиком світу, але під час майбутнього поєдинку, який має відбутися 21 грудня на арені Kingdom Arena у Саудівській Аравії, вболіватиме за Ф'юрі.