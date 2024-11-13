Майк Тайсон назвав фаворита реваншу Усик - Ф'юрі і не виключив бій з переможцем

58-річний американський боксер заявив, що є фанатом Тайсона Ф'юрі. Однак зазначив, що українець Олександр Усик наразі найкращий важковаговик світу.

Американський професійний боксер, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі 58-річний Майк Тайсон висловив зацікавленість у поєдинку з переможцем бою-реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі. Про це він сказав в інтерв’ю Daily Mail.

Боксер зазначив, що його повернення до професійного боксу цілком можливе, якщо він здобуде перемогу у своєму поєдинку проти Джейка Пола, який відбудеться 15 листопада.

"Мене це інтригує. Ніщо не буде виключено після того, як я нокаутую Джейка Пола. Якщо все пройде так, як очікую, повноцінне повернення на ринг не виключено", — заявив Тайсон.

Водночас "Залізний Майк" розказав, що у другому поєдинку між Ф'юрі та Усиком він вболіватиме за британця.

"Наразі Усик найкращий важковаговик світу. Але я ставлю на Ф'юрі. Чому? Тому що я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не покину його зараз", — пояснив Тайсон.

Нагадаємо, 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, відбудеться реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. На кону цього бою стоятимуть пояси WBC, WBA та WBO у суперважкій вазі.

У ніч на 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном у важкій вазі з часів Леннокса Льюїса. Бій тривав 12 раундів.