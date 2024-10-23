"Я не залишу тебе наодинці": Усик прийшов на зустріч з Ф'юрі в образі "Хітмена" (фото, відео)

В руках боксера під час пресконференції був портфель. На питання що в ньому, Олександр не відповідав, і тільки кінці заходу він дістав фото боксерів з першого бою та попросив Ф'юрі підписати фотокартку.

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Український чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прийшов на пресконференцію перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі в образі Агента 47 — головного героя серії відеоігор "Hitman", який вирізняється чорним костюмом, білою сорочкою, червоною краваткою та чорними шкіряними рукавичками. Про зміну Усиком образу повідомляє Dailysports.

В руках в Усика був чорний портфель. Mirror розповідає, що протягом всієї пресконференції у Лондоні фанати та експерти боксу цікавилися, що знаходиться у портфелі. В кінці заходу він дістав фотографію, на якій видно, як український боксер під час бою з Ф'юрі в травні завдає останньому удару. Підійшовши до сцени, Олександр попросив суперника підписати її.

"На цій фотографії я схожий на Шрека. Це фотографія, на якій я приймаю сильний удар лівої в щелепу", — відреагував Тайсон Ф'юрі.

Окрім того, в соцмережі Олександр Усик у відомому образі залишив послання для свого опонента.

"Я не залишу тебе наодинці. Ніколи", — так підписав боксер фотографію.

Нагадаємо, 19 травня у поєдинку на "Арені Королівства" в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу. Тоді Усик додав до своїх чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF ще й WBC, який раніше належав Ф'юрі. Тоді вперше за 25 років визначився абсолютний чемпіон світу. Подібного титулу у боксерів у важкій ваговій категорії не було з 1999 року, коли Леннокс Льюїс переміг Евандера Холіфілда.

Буквально через декілька днів було призначено дату реваншу Тайсона Ф'юрі. Другий поєдинок між двома боксерами пройде у столиці Саудівської Аравії — Ер-Ріяді. Запланований бій між Усиком та Ф'юрі на 21 грудня.