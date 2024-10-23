"Я не оставлю тебя наедине": Усик пришел на встречу с Фьюри в образе "Хитмена" (фото, видео)

В руках боксера во время пресс-конференции был портфель. На вопрос что в нем, Александр не отвечал, и только конце мероприятия он достал фото боксеров с первого боя и попросил Фьюри подписать фотографию.

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Украинский чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик пришел на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри в образе Агента 47 — главного героя серии видеоигр "Hitman", который отличается черным костюмом, белой рубашкой, красным галстуком и черными кожаными перчатками. О смене Усиком образа сообщает Dailysports.

В руках у Усика был черный портфель. Mirror рассказывает, что на протяжении всей пресс-конференции в Лондоне фанаты и эксперты бокса интересовались, что находится в портфеле. В конце мероприятия он достал фотографию, на которой видно, как украинский боксер во время боя с Фьюри в мае наносит последнему удар. Подойдя к сцене, Александр попросил соперника подписать ее.

"На этой фотографии я похож на Шрека. Это фотография, на которой я принимаю сильный удар левой в челюсть", — отреагировал Тайсон Фьюри.

Кроме того, в соцсети Александр Усик в известном образе оставил послание для своего оппонента.

"Я не оставлю тебя наедине. Никогда", — так подписал боксер фотографию.

Напомним, 19 мая в поединке на "Арене Королевства" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Тогда Усик добавил к своим чемпионским поясам WBA, WBO и IBF еще и WBC, который ранее принадлежал Фьюри. Тогда впервые за 25 лет определился абсолютный чемпион мира. Подобного титула у боксеров в тяжелой весовой категории не было с 1999 года, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда.

Буквально через несколько дней была назначена дата реванша Тайсона Фьюри. Второй поединок между двумя боксерами пройдет в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде. Запланирован бой между Усиком и Фьюри на 21 декабря.