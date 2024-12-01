У стилі Гая Річі: бій-реванш Усика і Ф'юрі рекламують по-голлівудськи (відео)

Вийшов епічний проморолик бою-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком, який відбудеться вже 21 грудня.

Бій-реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі рекламують у голлівудському стилі. Дорогий промо-ролик бою, який відбудеться 21 грудня, опубліковано в Instagram-акаунті радника Саудівської Аравії при Королівському дворі, глави Загальних розваг країни Турки Аль-Шейха.

Проморолик бою-реваншу між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком

Це дуже дорогий кінематографічний трейлер, який налаштовує на грандіозне шоу. Він більше схожий на рекламу голлівудського фільму, ніж на промо боксерського поєдинку.

У тизері Усик і Ф'юрі бачать обличчя одне одного, куди б вони не пішли. Від терапевтів і медсестер до дружин і батьків — скрізь бійці бачать свого суперника.

Відео зняли фахівці BigTime Creative Shop — рекламної агенції, яка "найшвидше розвивається на Близькому Сході та в Північній Африці". І, судячи з усього, творці надихалися популярними музичними кліпами та фільмами Гая Річі, зокрема картиною "Великий куш". Також можна впізнати фільми про Гаррі Поттера і картину "Шосте відчуття".

Кадр із ролика Фото: Скриншот

Нагадаємо, перший бій Ф'юрі проти Усика відбувся 18 травня і завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів. Ця перемога дозволила Олександру стати чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у важкій вазі.

Як пройде бій-реванш 21 грудня між Усиком і Ф'юрі

Бій-реванш 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцеву Kingdom Arena.

Найкращі моменти бою між Ф'юрі та Усиком

Ймовірно, Олександр Усик забере 60% від загального гонорару. Тайсону Ф'юрі дістануться 40%. Оскільки призовий фонд становитиме близько 190 мільйонів доларів, то український чемпіон заробить 114 мільйонів. За перший бій він отримав 38 мільйонів доларів.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі оголосив про старт підготовки до реваншу. Він полетів на Мальту, де тренуватиметься до бою.

Нагадаємо, раніше Ф'юрі розповідав про поєдинок з Усиком і згадав, що було "трохи крові" після нокдауну.

А перед реваншем український чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO в надважкій вазі Олександр Усик прийшов на прес-конференцію в образі Агента 47 — головного героя серії відеоігор "Hitman".