17 дней до боя: Усик продемонстрировал форму накануне реванша с Фьюри (фото)

Уже 21 декабря в Эр-Рияде состоится поединок между украинцем и британцем. На кону будут стоять все чемпионские титулы, принадлежащие Усику, кроме титула IBF, от которого он отказался.

Украинский чемпион Александр Усик активно готовится к реваншу с британским боксером Тайсоном Фьюри. В своем Instagram спортсмен поделился фотографией вместе с боксером Даниэлем Лапиным, продемонстрировав свою физическую форму.

Боксер отметил, что до поединка осталось 17 дней, и подчеркнул, что подготовка идет полным ходом.

"До боя осталось всего 17 дней! Подготовка в самом разгаре. До встречи 21 декабря!", — написал он.

Реванш Усик — Фьюри

Украинский боксер Александр Усик и британский тяжеловес Тайсон Фьюри проведут бой-реванш 21 декабря 2024 года. Поединок состоится на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Эта встреча станет второй в их истории. В мае этого года Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей, став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

В этом поединке на кону будут стоять все чемпионские титулы, которые принадлежат украинцу, кроме титула IBF. Усик ранее добровольно отказался от этого пояса, из-за чего бой не будет за звание абсолютного чемпиона мира, в отличие от предыдущей встречи боксеров.

Усик тренируется в Испании, а Фьюри — на Мальте.

Напомним, 28 ноября бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика.

В сети появился проморолик боя Александра Усика и Тайсона Фьюри. Видео похоже на кинематографический трейлер голливудского фильма.