17 днів до бою: Усик продемонстрував форму напередодні реваншу з Ф'юрі (фото)

Вже 21 грудня в Ер-Ріяді відбудеться поєдинок між українцем і британцем. На кону стоятимуть усі чемпіонські титули, які належать Усику, окрім титулу IBF, від якого він відмовився.

Український чемпіон Олександр Усик активно готується до реваншу з британським боксером Тайсоном Ф'юрі. У своєму Instagram спортсмен поділився світлиною разом із боксером Даніелем Лапіним, продемонструвавши свою фізичну форму.

Боксер зазначив, що до поєдинку залишилося 17 днів, і наголосив, що підготовка триває на повну.

"До бою залишилося всього 17 днів! Підготовка в самому розпалі. До зустрічі 21 грудня!", — написав він.

Реванш Усик — Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик та британський важковаговик Тайсон Ф'юрі проведуть бій-реванш 21 грудня 2024 року. Поєдинок відбудеться на Kingdom Arena у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. Ця зустріч стане другою в їхній історії. У травні цього року Усик здобув перемогу над Ф'юрі роздільним рішенням суддів, ставши першим абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

У цьому поєдинку на кону стоятимуть усі чемпіонські титули, які належать українцю, окрім титулу IBF. Усик раніше добровільно відмовився від цього поясу, через що бій не буде за звання абсолютного чемпіона світу, на відміну від попередньої зустрічі боксерів.

Усик тренується в Іспанії, а Ф'юрі — на Мальті.

Нагадаємо, 28 листопада колишній абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Леннокс Льюїс відвідав тренувальний табір Олександра Усика.

У мережі з’явився проморолик бою Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі. Відео схоже на кінематографічний трейлер голлівудського фільму.