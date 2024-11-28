Чемпіон світу, який переміг Кличка, зустрівся з Усиком перед його реваншем з Ф'юрі (фото)

Леннокс Льюїс навідався до тренувального табору українського боксера, який продовжує підготовку до поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, що відбудеться менш як за місяць.

Легендарний британський боксер, колишній абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Леннокс Льюїс, відвідав тренувальний табір Олександра Усика напередодні його реваншу з Тайсоном Ф’юрі. Український боксер поділився цією новиною в Instagram, опублікувавши фото із Льюїсом.

"Союз двох абсолютних чемпіонів: величезна повага, що поєднує два покоління суперважковаговиків", — підписав світлину Усик.

Леннокс Льюїс завершив кар’єру в 2003 році після перемоги над Віталієм Кличком у поєдинку, який викликав чимало дискусій. Бій зупинили лікарі через глибоке розсічення над оком Віталія. Зрештою Льюїс переміг технічним нокаутом. Кличко зі свого боку хотів реваншу, оскільки на момент зупинки, він вигравав бій за очками. Однак Леннокс відмовив йому, хоча одразу після бою пообіцяв реванш.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі запланований на 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. У попередньому поєдинку, що відбувся у ніч на 19 травня, Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі.

Промоутери українського чемпіона допускають можливість реваншу Олександра Усика з Даніелем Дюбуа у разі його перемоги над Тайсоном Ф'юрі.