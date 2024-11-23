"Не хотів завдавати шкоди": Усик зізнався, чому не став добивати Тайсона Ф'юрі (відео)

Олександр Усик розповів, з яких причин не поводився "агресивно" під час бою з Тайсоном Ф'юрі. Він не хотів засмучувати дружину та дітей свого опонента.

Олександр Усик, чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі не хотів завдавати шкоди британцю Тайсону Ф'юрі, який зазнав від нього першої поразки на професійному ринзі. Про це український спортсмен розповів на каналі TNT Sports Boxing.

Олександр Усик зазначив, що вирішив не тиснути на Тайсона Ф'юрі під час бою, який відбувся 18 травня 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Я не хотів йому завдавати шкоди, я просто боксував. Мені не потрібно цього робити, завдавати шкоди. Я знаю, що таке бокс. Я знаю, що після бою він поїде додому до дітей, до дружини", — розповів український спортсмен британському спортивному колумністу Стіву Бансу під час спільного разом із Тайсоном перегляду бою, разом із яким він коментував його перебіг.

Зі своєю майбутньою дружиною Періс Тайсон Ф'юрі познайомився, коли йому було 16 років, а вона на рік молодше, й відтоді вони не розлучалися. Зараз у них семеро дітей, а їхній наймолодший син, принц Ріко, народився 2023 року.

Родина Ф'юрі у повному складі Фото: Instagram.com/parisfury1

Наразі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) має 33 перемоги (24 нокаутом), 1 поразка, 1 нічию. Олександр Усик (22-0, 14 КО) має 22 перемоги (14 нокаутом, 8 за рішення суддів) та 0 поразок.

Матч-реванш між спортсменами має відбутися 21 грудня, знову на Kingdom Arena у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, що на пресконференцію перед реваншем із Тайсоном Ф'юрі Олександр Усик прийшов в образі Агента 47 — головного героя серії відеоігор "Hitman" про кілера, який вирізняється чорним костюмом, білою сорочкою, червоною краваткою та чорними шкіряними рукавичками.

Своєю чергою колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі 58-річний Майк Тайсон вважає Усика найкращим важковаговиком світу, але у майбутньому поєдинку вболіватиме за Ф'юрі.