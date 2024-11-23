"Не хотел наносить вред": Усик признался, почему не стал добивать Тайсона Фьюри (видео)

Александр Усик рассказал, по каким причинам не вел себя "агрессивно" во время боя с Тайсоном Фьюри. Он не хотел расстраивать жену и детей своего оппонента.

Александр Усик, чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе не хотел наносить вред британцу Тайсону Фьюри, который потерпел от него первое поражение на профессиональном ринге. Об этом украинский спортсмен рассказал на канале TNT Sports Boxing.

Александр Усик отметил, что решил не давить на Тайсона Фьюри во время боя, который состоялся 18 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я не хотел ему наносить вред, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене", — рассказал украинский спортсмен британскому спортивному колумнисту Стиву Бансу во время совместного вместе с Тайсоном просмотра боя, вместе с которым он комментировал его ход.

Со своей будущей женой Пэрис Тайсон Фьюри познакомился, когда ему было 16 лет, а она на год младше, и с тех пор они не расставались. Сейчас у них семеро детей, а их самый младший сын, Принц Рико, родился в 2023 году.

Семья Фьюри в полном составе Фото: Instagram.com/parisfury1

Сейчас Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) имеет 33 победы (24 нокаутом), 1 поражение, 1 ничью. Александр Усик (22-0, 14 КО) имеет 22 победы (14 нокаутом, 8 по решению судей) и 0 поражений.

Матч-реванш между спортсменами должен состояться 21 декабря, снова на Kingdom Arena в Саудовской Аравии.

Напомним, что на пресс-конференцию перед реваншем с Тайсоном Фьюри Александр Усик пришел в образе Агента 47 — главного героя серии видеоигр "Hitman" о киллере, который отличается черным костюмом, белой рубашкой, красным галстуком и черными кожаными перчатками.

В свою очередь бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 58-летний Майк Тайсон считает Усика лучшим тяжеловесом мира, но в предстоящем поединке будет болеть за Фьюри.