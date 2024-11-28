Чемпион мира, победивший Кличко, встретился с Усиком перед его реваншем с Фьюри (фото)

Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь украинского боксера, который продолжает подготовку к поединку с Тайсоном Фьюри, который состоится менее чем через месяц.

Легендарный британский боксер, бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе Леннокс Льюис, посетил тренировочный лагерь Александра Усика накануне его реванша с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер поделился этой новостью в Instagram, опубликовав фото с Льюисом.

"Союз двух абсолютных чемпионов: огромное уважение, объединяющее два поколения супертяжеловесов", — подписал фотографию Усик.

Леннокс Льюис завершил карьеру в 2003 году после победы над Виталием Кличко в поединке, который вызвал немало дискуссий. Бой остановили врачи из-за глубокого рассечения над глазом Виталия. В конце концов Льюис победил техническим нокаутом. Кличко в свою очередь хотел реванша, поскольку на момент остановки, он выигрывал бой по очкам. Однако Леннокс отказал ему, хотя сразу после боя пообещал реванш.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 21 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В предыдущем поединке, состоявшемся в ночь на 19 мая, Усик одержал победу раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Промоутеры украинского чемпиона допускают возможность реванша Александра Усика с Даниэлем Дюбуа в случае его победы над Тайсоном Фьюри.