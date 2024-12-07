На фото Тайсона Фьюри, сделанном после тренировки, среди его спарринг-партнеров заметили боксера Алексея Дронова, выступающего по контракту с МВД России.

Британский боксер Тайсон Фьюри накануне реванша с украинским чемпионом Александром Усиком, который состоится 21 декабря, показал фото со своей спарринг-тренировки в боксерском зале Kronk Gym в США. На фотографии среди других есть российский боксер Алексей Дронов, который подписал контракт с Министерством внутренних дел России и причастен к войне РФ против Украины, как свидетельствуют данные Министерства молодежи и спорта Украины.

"Работаю, как проклятый, чтобы вернуть себе чемпионство", — подписал фото предыдущий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории.

В Министерстве молодежи и спорта Украины сообщают, что российский боксер Алексей Дронов, представляющий клуб "Динамо", выступает по контракту с российским МВД.

Тайсон Фьюри выложил фото с российским боксером перед реваншем с Усиком Фото: Скриншот Фьюри тегнул россиянина Алексея Дронова на фото спарринга Фото: Скриншот

В украинском ведомстве отмечают, что участие россиянина в мировых соревнованиях вызывает беспокойство и дискуссии из-за его причастности к российским военным структурам во время полномасштабной войны РФ против Украины.

"Критики утверждают, что его военные связи в период интенсивной войны противоречат принципам честной игры, спортивного мастерства и духа международных спортивных соревнований. Решение о будущем участии Дронова в международных турнирах имеет значительные последствия и побуждает к более широкой дискуссии о роли спортсменов в продвижении мира, нейтралитета и честности спортивных соревнований во время войны", — говорят в министерстве.

Реванш Усик — Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Напомним, 4 декабря Александр Усик опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал свою физическую форму накануне реванша. Он отметил, что подготовка к бою с Тайсоном Фьюри "в самом разгаре".

Боксер Энтони Джошуа 2 декабря спрогнозировал, кто победит в реванше Усик — Фьюри. По его мнению, Фьюри не стоит недооценивать украинца и проявлять к нему пренебрежение.