На фото Тайсона Ф'юрі, зробленому після тренування, серед його спаринг-партнерів помітили боксера Олексія Дронова, який виступає за контрактом з МВС Росії.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі напередодні реваншу з українським чемпіоном Олександром Усиком, який відбудеться 21 грудня, показав фото зі свого спаринг-тренування у боксерському залі Kronk Gym у США. На світлині серед інших є російський боксер Олексій Дронов, який має контракт з Міністерством внутрішніх справ Росії та причетний до війни РФ проти України, як свідчать дані Міністерства молоді та спорту України.

"Працюю, як проклятий, щоб повернути собі чемпіонство", — підписав фото попередній чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії.

У Міністерстві молоді та спорту України повідомляють, що російський боксер Олексій Дронов, який представляє клуб "Динамо", виступає за контрактом з російським МВС.

Тайсон Ф'юрі виклав фото з російським боксером перед реваншем з Усиком Фото: Скриншот Ф'юрі тегнув росіянина Олексія Дронова на фото спарингу Фото: Скриншот

В українському відомстві наголошують, що участь росіянина у світових змаганнях викликає занепокоєння та дискусії через його причетність до російських військових структур під час повномасштабної війни РФ проти України.

"Критики стверджують, що його військові зв'язки в період інтенсивної війни суперечать принципам чесної гри, спортивної майстерності та духу міжнародних спортивних змагань. Рішення щодо майбутньої участі Дронова у міжнародних турнірах має значні наслідки та спонукає до ширшої дискусії про роль спортсменів у просуванні миру, нейтралітету та чесності спортивних змагань під час війни", — говорять у міністерстві.

Реванш Усик — Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, 4 грудня Олександр Усик опублікував світлину, на якій продемонстрував свою фізичну форму напередодні реваншу. Він зазначив, що підготовка до бою з Тайсоном Ф'юрі "в самому розпалі".

Боксер Ентоні Джошуа 2 грудня спрогнозував, хто переможе в реванші Усик — Ф'юрі. На його думку, Ф'юрі не варто недооцінювати українця та проявляти до нього зневагу.