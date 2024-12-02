"Він іншого рівня": Джошуа спрогнозував, хто переможе в реванші Усик — Ф'юрі (відео)

Боксер Ентоні Джошуа наголосив, що важливо не применшувати свого суперника на рингу. З його слів, під час повторного бою Тайсону Ф’юрі слід "віддати належну повагу" Олександрові Усику.

Вже 21 грудня відбудеться поєдинок-реванш між українським боксером Олександром Усиком та його суперником із Великої Британії Тайсоном Ф’юрі. Британський боксер Ентоні Джошуа в інтерв’ю iFL TV розповів, кого бачить переможцем.

Ентоні Джошуа про бій-реванш — 3:16

З його слів, перемога — за Усиком. Боксер пояснив, що вважає так ще з 2023 року.

"Ф’юрі класний боксер, але він іншого рівня. У важкій вазі він ледь не нокаутував його, ледь не нокаутував Ф'юрі", — зазначив він.

Джошуа не погодився з тим, що Ф’юрі міг недооцінювати українця. Однак він нагадав про зневагу, яка була помітною у словах британця.

"Він казав, що ти середня вага. Це просто показує тебе", — заявив він.

Боксер наголосив, що не можна применшувати суперника.

"Ти повинен віддати їм належне, щоб переконатися, що ти не йдеш туди, думаючи, що я збираюся знущатися з когось. І наступної хвилини ти знаєш, що таблиці можуть змінитися в бійці", — пояснив він.

Зі слів Джошуа, наступного разу Ф’юрі слід "віддати належну повагу" Усику, адже він може показати ще кращий результат. У шанси британця на перемогу у реванші боксер не вірить.

"Це не те, що я недооцінюю Ф'юрі. Я думаю, Ф'юрі добре впорався. Я просто не думаю, що він кращий за Усика", — додав він.

Нагадаємо, легендарний британський боксер Леннокс Льюїс відвідав тренувальний табір Олександра Усика.

Тайсон Ф’юрі прокоментував потужний удар під час поєдинку у травні, який ледь не став причиною нокдауну у дев'ятому раунді. З його слів, було "тільки трохи крові".