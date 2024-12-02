"Он другого уровня": Джошуа спрогнозировал, кто победит в реванше Усик — Фьюри (видео)

Боксер Энтони Джошуа отметил, что важно не преуменьшать своего соперника на ринге. По его словам, во время повторного боя Тайсону Фьюри следует "отдать должное уважение" Александру Усику.

Уже 21 декабря состоится поединок-реванш между украинским боксером Александром Усиком и его соперником из Великобритании Тайсоном Фьюри. Британский боксер Энтони Джошуа в интервью iFL TV рассказал, кого видит победителем.

Энтони Джошуа о бое-реванше — 3:16

По его словам, победа — за Усиком. Боксер объяснил, что считает так еще с 2023 года.

"Фьюри классный боксер, но он другого уровня. В тяжелом весе он едва не нокаутировал его, едва не нокаутировал Фьюри", — отметил он.

Джошуа не согласился с тем, что Фьюри мог недооценивать украинца. Однако он напомнил о пренебрежении, которое было заметно в словах британца.

"Он говорил, что ты средний вес. Это просто показывает тебя", — заявил он.

Боксер подчеркнул, что нельзя преуменьшать соперника.

"Ты должен отдать им должное, чтобы убедиться, что ты не идешь туда, думая, что я собираюсь над кем-то издеваться. И в следующую минуту ты знаешь, что таблицы могут измениться в драке", — пояснил он.

По словам Джошуа, в следующий раз Фьюри следует "отдать должное уважение" Усику, ведь он может показать еще лучший результат. В шансы британца на победу в реванше боксер не верит.

"Это не то, что я недооцениваю Фьюри. Я думаю, Фьюри хорошо справился. Я просто не думаю, что он лучше Усика", — добавил он.

Напомним, легендарный британский боксер Леннокс Льюис посетил тренировочный лагерь Александра Усика.

Тайсон Фьюри прокомментировал мощный удар во время поединка в мае, который едва не стал причиной нокдауна в девятом раунде. По его словам, было "только немного крови".