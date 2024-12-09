Бій-реванш Усик — Ф'юрі: де і коли дивитись трансляцію, коефіцієнти ставок

На кону — титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі. Букмекери оцінюють нічию як малоймовірний результат поєдинку.

Вже цього місяця на рингу знову зустрінуться український чемпіон Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф’юрі. Стало відомо, де і коли можна буде подивитись трансляцію бою.

Поєдинок Усика та Ф'юрі: коли відбудеться

Бій проходитиме у місті Ер-Ріяд, столиці Саудівської Аравії. Боксери зійдуться на Kingdom Arena 21 грудня. Поєдинок є реваншем, перший бій Усика та Ф’юрі відбувся 18 травня і завершився поразкою британця за рішенням суддів. Перемога зробила Усика чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у важкій вазі.

Поєдинок Усика та Ф'юрі: де дивитись

Бій транслюватиме сервіс MEGOGO. Його перегляд буде доступний за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL".

"На кону головного бою вечора титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, якими володіє українець. В одному кутку рингу Олександр Усик, який став першим абсолютним чемпіоном світу у гевівейті за 25 років, в іншому — Тайсон Фʼюрі, який прагне взяти реванш та завдати першої поразки непереможному українцю. І ці двоє точно не планують лишати один одного в спокої", — зауважили у компанії.

Трансляцію можна буде знайти в підрозділі "Єдиноборства" в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг", а також на окремому поп-ап каналі в розділі "Телебачення", який з’явиться на сервісі в день поєдинку.

Також Фокус буде вести текстову трансляцію поєдинку.

Поєдинок Усика та Ф'юрі: прогнози букмекерів

Фаворитом бою-реваншу є Усик. На момент публікації матеріалу на перемогу українця приймають ставки з коефіцієнтом 1,70. В той самий час коефіцієнт ставок на перемогу Ф’юрі становить 2,55. На нічию ставлять з коефіцієнтом 15,00.

Нагадаємо, британський боксер Тайсон Ф'юрі поділився фото зі свого спаринг-тренування в межах підготовки до бою-реваншу. На світлині поряд з ним помітили російського спортсмена.

Український чемпіон Олександр Усик показав свою форму перед поєдинком з Ф’юрі. З його слів, "підготовка в самому розпалі".