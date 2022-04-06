Как выглядит дом Усика в Ворзеле после прихода "русского мира" (видео)

На калитке и заборе оккупанты оставили свои символы V и Z.

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Дом чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика в Ворзеле стал временным пристанищем для российских оккупационных войск, которые хозяйничали в пригороде Киева до отступления. Во что он превратился после непрошенных гостей, ранее показала жена спортсмена Екатерина Усик, а теперь в Сети появилось и видео последствий пребывания в доме ВС РФ.

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На кадрах видно, что россияне повредили забор, уничтожили аккуратный газон гусеницами танков, которые стояли тут же, сломанные кусты и деревья. На веранде видны пустые бутылки из-под алкоголя, разбитая посуда, разбросанная скорлупа яиц и прочие следы застолья. Сам дом, если судить по записи, существенных повреждений не получил.

На калитке и рядом на заборе можно увидеть буквы V и Z, которыми российская армия маркирует свою технику. Кроме того, как известно, Z стал символом так называемой "спецоперации", из-за чего уже запрещен многими странами.

На момент появления оккупантов Александра, который вступил в ряды киевской теробороны, дома не было. Сейчас чемпион находится в Праге, где готовится к матчу-реваншу с Энтони Джошуа. Его семья – рядом с ним.

Екатерина Усик с первых дней вторжения РФ категорически выступала против действий России и критиковала оккупантов, не подбирая слов. Она написала о том, что их дом попал под обстрел, а позже сообщила, что, по словам соседей, жилье оккупировано россиянами, которые загнали во двор технику: танки и БТРы.

Сам спортсмен тоже пытался достучаться до россиян, однако затем отказался от этой идеи и взял в руки оружие.