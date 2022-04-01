"Все испортили": жена Усика показала, во что российские войска превратили их дом в Ворзеле (фото)

По словам Екатерины Усик, российские оккупанты не только изуродовали ухоженный двор, но и устроили застолье прямо возле дома.

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Жена украинского чемпиона мира по боксу Александра Усика, которая сейчас вместе с мужем и сыновьями находится в Праге, где спортсмен готовится к реваншу с Энтони Джошуа, показала, во что российские военные превратили их дом в Ворзеле Киевской области. Фотографии последствий визита "русского мира" она опубликовала в сториз своего Instagram.

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На фотографии видно перепаханный гусеницами военной техники газон и поврежденную дорожку, выложенную плиткой.

[ + – ] Во дворе боксера с мировым именем россияне ставили танки и БТРы Фото: Скриншот

""Русский мир!!! Заехал и ко мне!!! Твари!!! Просто все испортили, на*рали, как всегда!!!", – говорится в подписи к снимку.

На втором фото видны следы застолья. Комментируя кадр, Екатерина не подбирала выражений.

"Какие они тупые! Нищие! Го*но!", – написала Усик.

[ + – ] Следы застолья и "русского мира" Фото: Скриншот

Ранее Екатерина писала о том, что их дом попал под обстрел, а позже сообщила, что, по словам соседей, жилье оккупировано россиянами, которые загнали во двор технику: танки и БТРы.

"Поживите в моем доме!!! Недолго вам осталось!!! Дон-Дон-Дон!!!", – написала Екатерина.

Ранее сам Усик пытался образумить россиян, публикуя видео, но затем потерял надежду на это и пошел в ряды территориальной обороны.