"Все зіпсували": дружина Усика показала, на що російські війська перетворили їхній будинок у Ворзелі (фото)

За словами Катерини Усик, російські окупанти не лише понівечили доглянуте подвір'я, а й влаштували застілля прямо біля будинку.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика, яка зараз разом із чоловіком та синами перебуває у Празі, де спортсмен готується до реваншу з Ентоні Джошуа, показала, на що російські військові перетворили їхній будинок у Ворзелі Київської області. Фотографії наслідків візиту "російського світу" вона опублікувала у сторіс свого Instagram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

На фотографії видно переораний гусеницями військової техніки газон та пошкоджену доріжку, викладену плиткою.

[ + – ] У дворі боксера зі світовим ім'ям росіяни ставили танки та БТРи Фото: Скриншот

"Російський світ!!! Заїхав і до мене! Тварини! Просто всі зіпсували, на*рали, як завжди!!!", — йдеться у підписі до знімку.

На другому фото видно сліди застілля. Коментуючи кадр, Катерина не вибирала виразів.

"Які вони тупі! Жебраки! Гі*но!", — Написала Усик.

[ + – ] Сліди застілля та "російського світу" Фото: Скриншот

Раніше Катерина писала про те, що їхній будинок потрапив під обстріл, а пізніше повідомила, що, за словами сусідів, житло окуповане росіянами, які загнали у двір техніку: танки та БТРи.

"Поживіть у моєму домі!!! Недовго вам залишилося!!! Дон-Дон-Дон!!!", — написала Катерина.

Раніше сам Усик намагався обдурити росіян, публікуючи відео, але потім втратив надію на це і пішов до територіальної оборони.