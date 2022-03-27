"Недовго вам залишилося": ЗС РФ зайняли будинок боксера Усика у Ворзелі (фото)
Дружина Усика повідомила, що в будинку чемпіона світу в надважкій вазі оселилися військові Російської Федерації.
Український боксер Олександр Усик втратив будинок через воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила дружина спортсмена, Катерина Усик.
Дівчина опублікувала у своїх сторіс скріншот листування з кимось із знайомих або сусідів, у яких вона поцікавилася долею свого будинку у Ворзелі.
"Ваш будинок окупований орками. На території танки та БТРи", — йдеться в повідомленні.
Катерина Усик емоційно відреагувала на отриману інформацію. Опублікований скріншот у своїх сторіс вона супроводжувала таким текстом:
"Поживіть у моєму домі!!! Недовго вам залишилося!!! Дон-Дон-Дон!!!", — написала дружина Олександра Усика.
Про місцеперебування сім'ї Олександра Усика наразі інформації немає. Днем раніше Олександр Усик оголосив, що приступає до підготовки до бою-реваншу проти британця Ентоні Джошуа. Олександр Усик може залишити Україну згідно із законом, оскільки є батьком трьох дітей. Усик пояснив, що вийшовши на ринг і здобувши перемогу, він більше допоможе своїй країні, ніж перебуваючи в лавах тероборони і "бігаючи з автоматом у руках Києвом". Він також подякував своїм друзям за підтримку, а злостивцям побажав "добра та щастя, радості та миру".
Нагадаємо, Фокус повідомляв, що український боксер Василь Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Джорджем Камбососом, вирішивши залишитися в лавах територіальної оборони Білгород-Дністровського. Він вирушив захищати рідне місто від атаки російських військ ще 27 лютого.
Наступного дня після Василя Ломаченка до лав територіальної оборони вступив і Олександр Усик. До цього рішення він записав кілька відеозвернень, спрямованих на припинення воєнного вторгнення Росії в Україну.