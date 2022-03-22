Ломаченко відмовився від чемпіонського бою з Камбососом і залишається в Україні

Із 27 лютого боксер служить у територіальній обороні рідного Білгород-Дністровського.

Український боксер Василь Ломаченко не боксуватиме з австралійським чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом, повідомляє журналіст ESPN Майк Коппінджер.

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За інформацією журналіста, 34-річний українець відмовився від цього бою, внаслідок чого поєдинок Василь Ломаченко – Джордж Камбосос не відбудеться. Промоутери австралійського боксера вийшли з пропозицією організувати бій на американця Девіна Гейні. До переговорів із цим боксером команда Камбососа перейшла після того, як отримала відповідь від Ломаченка: Василь побажав залишитись в Україні на період війни. Бій Камбосос-Гейні пропонується провести 5 червня в Австралії.

Джордж Камбосос відреагував на відмову Ломаченка

Австралійський чемпіон світу з розумінням сприйняв відповідь українського боксера, про що написав на своїй сторінці у Twitter.

"Василию Ломаченко, я поважаю твоє рішення й абсолютно розумію його. Я молюся за тебе та твою країну. Будь ласка, залишайся в безпеці. Одного разу я витру підлогу Девіном Гейні, і ми зможемо організувати бій між двома справжніми чемпіонами. Бережи тебе Бог", — написав Джордж Камбосос.

[ + – ] Джордж Камбосос підтримав Василя Ломаченка

Зазначимо, що Джордж Камбосос переміг кривдника Ломаченка Теофімо Лопеса та став чемпіоном світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і WBC Franchise. Поєдинок із Камбососом дозволив би Ломаченку повернути собі всі титули, які він втратив, програвши Лопесу.

Василь Ломаченко служить у теробороні з початку війни

Причина, через яку Василь Ломаченко відмовився від бою з Камбососом, — його військова служба. Як повідомив мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан, Василь Ломаченко захищає місто в загоні територіальної оборони з 27 лютого. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Ломаченка. При цьому українська влада надала Ломаченку виняткове право на виїзд за кордон, проте спортсмен відмовився від нього до завершення війни з Росією.

Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко неодноразово ставав об'єктом критики через нечітку позицію з питання українсько-російських відносин. Зокрема, після своєї останньої перемоги над Річардом Коммі боксер вийшов на вручення поясів із прапором Аккермана, а не України. Це викликало хвилю обурення в соціальних мережах, а сам Ломаченко відповів хейтерам словами російського поета.