Ломаченко отказался от чемпионского боя с Камбососом и остается в Украине

С 27 февраля боксер служит в территориальной обороне родного Белгород-Днестровского.

Украинский боксер Василий Ломаченко не будет боксировать с австралийским чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом, сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер.

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По информации журналиста, 34-летний украинец отказался от этого боя, в результате чего поединок Василий Ломаченко — Джордж Камбосос не состоится. Промоутеры австралийского боксера вышли с предложением организовать бой на американца Дэвина Хейни. К переговорам с этим боксером команда Камбососа перешла после того, как получила ответ от Ломаченко: Василий пожелал остаться в Украине на период войны. Бой Камбосос — Хейни предлагается провести 5 июня в Австралии.

Джордж Камбосос отреагировал на отказ Ломаченко

Австралийский чемпион мира с пониманием воспринял ответ украинского боксера, о чем написал на своей странице в Twitter.

"Василий Ломаченко, я уважаю твое решение и абсолютно понимаю его. Я молюсь за тебя и твою страну. Пожалуйста, оставайся в безопасности. Однажды я вытру пол Дэвином Хейни,и мы сможем организовать бой между двумя настоящими чемпионами. Храни тебя Бог", — написал Джордж Камбосос.

[ + – ] Джордж Камбосос поддержал Василия Ломаченко

Отметим, что Джордж Камбосос победил обидчика Ломаченко Теофимо Лопеса и стал чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и WBC Franchise. Поединок с Камбососом позволил бы Ломаченко вернуть себе все титулы, которые он потерял проиграв Лопесу.

Василий Ломаченко служит в теробороне с начала войны

Причина, по которой Василий Ломаченко отказался от боя с Камбососом — его военная служба. Как сообщил мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан, Василий Ломаченко защищает город в отряде территориальной обороны с 27 февраля. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Ломаченко. При этом, украинские власти предоставили Ломаченко исключительное право на выезд зарубеж, однако, спортсмен отказался от него до завершения войны с Россией.

Напомним, ранее Василий Ломаченко неоднократно становился объектом критики из-за нечеткой позиции по вопросу украинско-российских отношений. В частности, после своей последней победы над Ричардом Комми, боксер вышел на вручение поясов с флагом Аккермана, а не Украины. Это вызвало волну негодования в социальных сетях, а сам Ломаченко ответил хейтерам словами русского поэта.