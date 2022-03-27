"Недолго вам осталось": ВС РФ заняли дом боксера Усика в Ворзеле (фото)

Жена Усика сообщила, что в доме чемпиона мира в супертяжелом весе поселились военные Российской Федерации.

Украинский боксер Александр Усик потерял дом из-за военного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом на своей странице в Instagram сообщила супруга спортсмена, Екатерина Усик.

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Девушка опубликовала в своей "сторис" скриншот переписки с кем-то из знакомых либо соседей, у которых она поинтересовалась судьбой своего дома в Ворзеле.

"Ваш дом оккупирован орками. На территории танки и БТРы", — говорится в сообщении.

Екатерина Усик эмоционально отреагировала на полученную информацию. Опубликованный скриншот в своей "сторис" она сопроводила следующим текстом:

"Поживите в моем доме!!! Недолго вам осталось!!! Дон-Дон-Дон!!!", — написала жена Александра Усика.

[ + – ] Екатерина Усик - о потере дома в Ворзеле Фото: Скриншот

О местонахождении семьи Александра Усика на данный момент информация отсутствует. Днем ранее Александр Усик объявил, что приступает к подготовке к ответному бою против британца Энтони Джошуа. Александр Усик может покинуть Украину согласно закону, поскольку является отцом троих детей. Усик пояснил, что выйдя на ринг и одержав победу, он больше поможет своей стране, чем находясь в рядах теробороны и "бегая с автоматом в руках по Киеву". Он также поблагодарил своих друзей за поддержку, а злопыхателям пожелал "добра и счастья, радости и мира".

[ + – ] Александр Усик готовится к бою против Энтони Джошуа

Напомним, Фокус сообщал, что украинский боксер Василий Ломаченко отказался от чемпионского боя с Джорджем Камбососом, приняв решение остаться в рядах территориальной обороны Белгород-Днестровского. Он отправился защищать родной город от атаки российских войск еще 27 февраля.

На следующий день после Василия Ломаченко в ряды территориальной обороны вступил и Александр Усик. До этого решения он записал несколько видеообращений, направленных на прекращение военного вторжения России в Украину.