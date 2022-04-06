Як виглядає будинок Усика у Ворзелі після приходу "російського миру" (відео)

На хвіртці та паркані окупанти залишили свої символи "V" та "Z".

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Будинок чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика у Ворзелі став тимчасовим притулком для російських окупаційних військ, які господарювали в передмісті Києва до відступу. На що він перетворився після непроханих гостей, раніше показала дружина спортсмена Катерина Усик, а тепер у Мережі з'явилося і відео наслідків перебування в будинку ЗС РФ.

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На кадрах видно, що росіяни пошкодили огорожу, знищили акуратний газон гусеницями танків, що стояли тут же, зламали кущі та дерева. На веранді видно порожні пляшки з-під алкоголю, розбитий посуд, розкидану шкаралупу яєць та інші сліди застілля. Сам будинок, якщо судити з запису, суттєвих пошкоджень не отримав.

На хвіртці й поруч на паркані можна побачити літери "V" і "Z", якими російська армія маркує свою техніку. Крім того, як відомо, "Z" стала символом так званої "спецоперації", через що її заборонили багато країн.

На момент появи окупантів Олександра, який вступив до лав київської тероборони, вдома не було. Наразі чемпіон перебуває у Празі, де готується до матчу-реваншу з Ентоні Джошуа. Його сім'я — поруч із ним.

Катерина Усик з перших днів вторгнення РФ категорично виступала проти дій Росії та критикувала окупантів, не підбираючи слів. Вона написала про те, що їхній будинок потрапив під обстріл, а пізніше повідомила, що, за словами сусідів, житло окуповане росіянами, які загнали у двір техніку: танки та БТРи.

Сам спортсмен теж намагався достукатися до росіян, проте потім відмовився від цієї ідеї та взяв до рук зброю.