Рейтинг Фокусу "Українець року": Мстислав Чернов, який здобув "Оскар" за стрічку "20 днів у Маріуполі"

До цього року ім'я Мстислава Чернова було відоме лише любителям документальної фотографії, проте воно прославилося на увесь світ, коли він уже як режисер-документаліст завоював "Оскар" за свою стрічку "20 днів у Маріуполі", яку робив у співавторстві з фотографом Євгеном Малолєткою та продюсеркою Василисою Степаненко. На Чернова цього року просто сипалися премії, де він запам'ятався ще й змістовними промовами, які охоче цитували світові медіа. У рамках рейтингу Фокусу "Українець року" редакція знайомить читачів з його номінантами.

Кар'єра Мстислава почалася в харківському інформагентстві MediaPort. Він висвітлював Євромайдан у 2013-2014 роках, війну на сході України, наслідки катастрофи Boeing 777 Malaysia Airlines, війну в Сирії та Іраку. Його фото стали публікувати провідні світові видання: The New York Times, Washington Post, Forbes, The Guardian, The Daily Telegraph, Daily Mail, Le Monde, Deutsche Welle.

Знімальна команда від Associated Press на чолі з Мстиславом Черновим виїхала в приморське місто Донецької області 23 лютого 2022 року. Вони опинилися в Маріуполі всього за годину до повномасштабного вторгнення РФ. Після того, як мегаполіс оточили, Чернов і Малолєтка три тижні фіксували воєнні злочини окупантів у Маріуполі. Було знято 30 годин відео, але відправити вдалося інтернетом тільки 40 хвилин. Решту матеріалу було вивезено з великим ризиком на жорстких дисках через російські блокпости. Потім безліч кадрів облетіли світові медіа, а фото з території обстріляного окупантами пологового будинку №3 з породіллею Іриною Калініною, яка незабаром померла від отриманих травм, стало символом варварського вторгнення.

Перемога фільму про блокаду Маріуполя має історичне значення. По-перше, це перший український фільм, який потрапив у номінацію на премію Американської кіноакадемії. Раніше це не вдавалося жодній національній картині з 2003 року. А по-друге, він одразу отримав найпрестижніший приз на планеті у сфері кінематографа. Можна відзначити, крім фактажу, що шокує, ще й оригінальну структуру "20 днів" з авторськими коментарями Чернова.

Зі сцени в Лос-Анджелесі 11 березня Мстислав сказав сильну промову, яку розібрали на цитати: "Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який хотів би не робити цей фільм. Я хотів би мати можливість обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окупувала наші міста, — заявив режисер на сцені. — Я б віддав цю нагороду, щоб Росія не вбивала моїх земляків, звільнила всіх українських військових і цивільних, які зараз у в'язницях. Але я не можу змінити минуле. Але всі ми можемо зробити так, що правда переможе. І люди Маріуполя, як і всі інші, хто віддав свої життя, ніколи не будуть забуті. Тому що кінематограф формує спогади, а спогади формують історію. Тому спасибі вам усім, спасибі Україні! Слава Україні!".

На пресконференції після вручення "Оскара" Мстислав Чернов нагадав про те, що Україна досі потребує підтримки: "Хочу нагадати, що вчора була річниця атаки на пологовий будинок у Маріуполі. Це важливий і символічний момент. Цей момент став символом воєнних злочинів, які Росія вчинила в Україні. Зараз, на жаль, тема допомоги Україні стала предметом суперечок серед політиків у всьому світі. Я сподіваюся, що наш фільм нагадає всім: це гуманітарна катастрофа, а не політичне питання. Це питання допомоги людям, яких атакують і вбивають. Маріуполь представляє всі українські міста, які були знищені. Ми маємо честь говорити про Україну і ці міста, які були окуповані, нагадувати світу, що важливо допомагати і думати, як зупинити це вторгнення".

За цей фільм Чернов так само отримав Пулітцерівську премію, BAFTA-2024 за "Найкращий документальний фільм", Премію Гільдії режисерів США, а також Національну премію ім. Тараса Шевченка в Україні. Протягом останнього часу виставки фотографій Мстислава Чернова пройшли практично по всьому світу: США, Канада, Чехія, Франція, Індія, Німеччина, Грузія, Італія, Україна та в інших країнах.

Зараз Чернов завершує роботу над новим фільмом про контрнаступ ЗСУ у 2023 році. Він із командою монтує фільм у США.

"Ми зараз спимо в монтажній кімнаті", — розповів режисер під час Kyiv Media Week-2024 на початку жовтня.

Режисер сам зняв частину матеріалу в червні, липні та жовтні 2023 року під час наступу української армії на Запорізькому напрямку, а в серпні та вересні того ж року він фіксував події в Авдіївці та Кліщіївці, що під Бахмутом.

Чернов розповідав, що непросто знайти фінансування за кордоном на кіно про війну, навіть попри те, що в нього вже є ім'я: "Інвестори побоюються вкладати кошти на етапі виробництва, якщо герой або режисер можуть загинути. Набагато легше знайти гроші для готового продукту".

Мстислав Чернов вважає, що за останні 10 років саме з фотографів "виросло" нове покоління талановитих українських режисерів-документалістів.

"Я впевнений, що зараз їхня робота не менш важлива, ніж робота військових, медиків, волонтерів чи рятувальників, адже наступні покоління знатимуть про те, що відбувається зараз завдяки їм", — вважає Чернов.

Режисера було запрошено до журі кіноакадемії "Оскара" 2025 року.

