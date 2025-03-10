Зеленський "потролив" Вашингтон під час промови для митців (відео)

Президент Володимир Зеленський назвав некоректним словосполучення "культурний фронт". Однак він підкреслив, що мистецтво дає народу промені світла у темні часи.

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У Вашингтоні розкритикували президента України Володимира Зеленського за те, що він з’явився у Білому домі не в костюмі. Він на це відреагував 9 березня під час виступу на церемонії вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка 2025 року.

"Я вважаю некоректним словосполучення "культурний фронт". І думаю, ви всі зі мною погодитесь, адже фронт у нас тільки один — там, де наші воїни, наші герої, там, де йде битва за Україну в прямому сенсі цього слова", — заявив політик у своїй промові.

Він наголосив, що національний спротив — спільна справа, кожної й кожного на своєму місці. Зі слів президента, українська культура усвідомлює своє значення і призначення.

"Вона дає українцям промені світла, такого потрібного в такі темні часи", — пояснив він.

Зеленський подякував лауреатам, митцям і діячам культури за те, що знаходять в собі сили творити для людей.

"Творити те, що дає захист кожному українському серцю, коли важко, коли страшно, коли боляче. Творити те, що оберігає нашу ідентичність, те, що не здатні знищити жодні ракети, те, що ніколи не зможуть у нас забрати", — уточнив він.

Лідер підкреслив, що культура об’єднує українців сьогодні — цивільних і тих, хто на фронті. Він окремо подякував діячам, які долучились до Сил оборони та збирають кошти для військових.

"Я ще раз вітаю цьогорічних переможців. Ще раз дуже дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі", — сказав наприкінці свого виступу Зеленський.

Його слова зустріли оплески й сміхом, люди у залі почали вставати. Президент завершив свою промову гаслом "Слава Україні".

Нагадаємо, у Bild повідомили, що президент США Дональд Трамп не збирається відновлювати підтримку України, поки президент Володимир Зеленський не залишить посаду.

У The Times передали, що з огляду на нову позицію Вашингтону Україна готується боротися самостійно. Вітчизняні інженери зосереджені на створенні зброї, зокрема у 2025 році можуть презентувати аналог Storm Shadow.