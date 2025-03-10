Зеленский "потроллил" Вашингтон во время речи для художников (видео)

Президент Владимир Зеленский назвал некорректным словосочетание "культурный фронт". Однако он подчеркнул, что искусство дает народу лучи света в темные времена.

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В Вашингтоне раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за то, что он появился в Белом доме не в костюме. Он на это отреагировал 9 марта во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2025 года.

"Я считаю некорректным словосочетание "культурный фронт". И думаю, вы все со мной согласитесь, ведь фронт у нас только один — там, где наши воины, наши герои, там, где идет битва за Украину в прямом смысле этого слова", — заявил политик в своей речи.

Он подчеркнул, что национальное сопротивление — общее дело, каждого и каждого на своем месте. По словам президента, украинская культура осознает свое значение и назначение.

"Она дает украинцам лучи света, такого нужного в такие темные времена", — пояснил он.

Зеленский поблагодарил лауреатов, художников и деятелей культуры за то, что находят в себе силы творить для людей.

"Творить то, что дает защиту каждому украинскому сердцу, когда трудно, когда страшно, когда больно. Творить то, что оберегает нашу идентичность, то, что не способны уничтожить никакие ракеты, то, что никогда не смогут у нас забрать", — уточнил он.

Лидер подчеркнул, что культура объединяет украинцев сегодня — гражданских и тех, кто на фронте. Он отдельно поблагодарил деятелей, которые присоединились к Силам обороны и собирают средства для военных.

"Я еще раз поздравляю нынешних победителей. Еще раз большое спасибо всем украинским творцам. Извините, что не в костюме", — сказал в конце своего выступления Зеленский.

Его слова встретили аплодисментами и смехом, люди в зале начали вставать. Президент завершил свою речь лозунгом "Слава Украине".

Напомним, в Bild сообщили, что президент США Дональд Трамп не собирается возобновлять поддержку Украины, пока президент Владимир Зеленский не покинет пост.

В The Times передали, что учитывая новую позицию Вашингтона Украина готовится бороться самостоятельно. Отечественные инженеры сосредоточены на создании оружия, в частности в 2025 году могут презентовать аналог Storm Shadow.