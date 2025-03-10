"Давление и шантаж": Трамп не возобновит помощь Украине, пока Зеленский не уйдет в отставку, — Bild
Политолог Томас Йегер предполагает, что Дональд Трамп может мстить Владимиру Зеленскому за отказ в 2020 году начать расследование против сына предыдущего президента США Джо Байдена.
Президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять военную помощь США Украине, пока президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться у власти, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на западные СМИ и политолога Томаса Егера.
Журналисты отмечают, что Трамп планирует держать на паузе поставки американского вооружения для украинской армии и намерен усиливать давление на Зеленского, чтобы он покинул пост президента. Политолог Томас Егер в разговоре с изданием высказал предположение, что президент США таким образом может мстить президенту Украины за отказ в 2020 году предоставить компромат на сына предыдущего американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена. Также Егер отметил, что для президента РФ Владимира Путина проведение президентских выборов в Украине в ближайшее время станет "идеальным результатом".
Издание Politico писало, что представители команды Трампа ведут тайные переговоры с представителями потенциальных преемников Зеленского: бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-президента Петра Порошенко. Также среди вероятных кандидатов журналисты называли Валерия Залужного — бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании.
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Huffington Post назвал действия Трампа в отношении Украины "давлением и шантажом".
"Я никогда не видел, чтобы американские спецслужбы прекращали сотрудничество с партнером, чтобы заставить его подчиниться требованиям правительства", — сказал он.
Также он объяснил, почему потеря доступа к данным американской разведки потенциально нанесет большой вред Украине.
"Европейцы не имеют возможностей предоставлять ту информацию, которую предоставляет разведывательное сообщество США — всевозможные виды разведки, которые подпитывают украинское правительство, армию, службы безопасности и разведки", — отметил экс-директор ЦРУ.
Напомним, агентство Reuters ночью 10 марта по киевскому времени писало, что Трамп сообщил о своих намерениях возобновить помощь Украине по результатам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Журналисты спросили, возможно ли возобновление обмена разведданными между странами, на что президент США ответил: "Мы почти закончили. Мы уже почти это сделали".
9 марта в интервью Fox News Дональд Трамп выразил скептицизм относительно будущего Украины и заявил, что она не способна "выжить".
Также 9 марта журналисты NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщали, что для восстановления помощи Трамп хочет от Украины не только подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, но и готовность пойти на уступки в переговорах с Россией и определенных шагов от Зеленского до проведения выборов в Украине и, вероятно, его ухода с поста лидера.