Политолог Томас Йегер предполагает, что Дональд Трамп может мстить Владимиру Зеленскому за отказ в 2020 году начать расследование против сына предыдущего президента США Джо Байдена.

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Президент США Дональд Трамп не планирует возобновлять военную помощь США Украине, пока президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться у власти, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на западные СМИ и политолога Томаса Егера.

Журналисты отмечают, что Трамп планирует держать на паузе поставки американского вооружения для украинской армии и намерен усиливать давление на Зеленского, чтобы он покинул пост президента. Политолог Томас Егер в разговоре с изданием высказал предположение, что президент США таким образом может мстить президенту Украины за отказ в 2020 году предоставить компромат на сына предыдущего американского президента Джо Байдена — Хантера Байдена. Также Егер отметил, что для президента РФ Владимира Путина проведение президентских выборов в Украине в ближайшее время станет "идеальным результатом".

Издание Politico писало, что представители команды Трампа ведут тайные переговоры с представителями потенциальных преемников Зеленского: бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и экс-президента Петра Порошенко. Также среди вероятных кандидатов журналисты называли Валерия Залужного — бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании.

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан в интервью Huffington Post назвал действия Трампа в отношении Украины "давлением и шантажом".

"Я никогда не видел, чтобы американские спецслужбы прекращали сотрудничество с партнером, чтобы заставить его подчиниться требованиям правительства", — сказал он.

Также он объяснил, почему потеря доступа к данным американской разведки потенциально нанесет большой вред Украине.

"Европейцы не имеют возможностей предоставлять ту информацию, которую предоставляет разведывательное сообщество США — всевозможные виды разведки, которые подпитывают украинское правительство, армию, службы безопасности и разведки", — отметил экс-директор ЦРУ.

Напомним, агентство Reuters ночью 10 марта по киевскому времени писало, что Трамп сообщил о своих намерениях возобновить помощь Украине по результатам переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Журналисты спросили, возможно ли возобновление обмена разведданными между странами, на что президент США ответил: "Мы почти закончили. Мы уже почти это сделали".

9 марта в интервью Fox News Дональд Трамп выразил скептицизм относительно будущего Украины и заявил, что она не способна "выжить".

Также 9 марта журналисты NBC News со ссылкой на американских чиновников сообщали, что для восстановления помощи Трамп хочет от Украины не только подписания соглашения о добыче полезных ископаемых, но и готовность пойти на уступки в переговорах с Россией и определенных шагов от Зеленского до проведения выборов в Украине и, вероятно, его ухода с поста лидера.