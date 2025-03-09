Президент США Трамп убежден, что российско-украинская война не должна была произойти, однако произошла. Он добавляет, что сейчас США "застряли в этом беспорядке".

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не способна "выжить" даже после отказа Вашингтона предоставлять соответствующую военную и другую помощь. Об этом он заявил в интервью журналисту Fox News Марии Бартиромо.

Журналистка поинтересовалась у президента США, не беспокоит ли его тот факт, что Украина не будет способна выжить после отказа Белого Дома от помощи Киеву.

"Ну, она в любом случае может не выжить", — сказал Трамп, добавив, что российско-украинская война не должна была произойти, но произошла, и сейчас "мы застряли в этом беспорядке".

Когда Бартиромо отметила, что не только Украина, но и Израиль подверглись атакам со стороны агрессора, а затем спросила у Трампа, как тогда США относятся к обеим странам и агрессиям против них.

"Я думаю, да... Послушайте, это очень разные места. Разные уровни влияния, разные части мира. Ближний Восток всегда подвергался атакам", — отметил президент США.

Трамп добавил, что он был "намного жестче к России, никто кто-либо" и указал, что именно его жесткое отношение способствовало остановке трубопровода "Северный поток-2" в европейские страны.

"Я был намного жестче... Я остановил трубопровод, Северный поток-2. До меня они спокойно его строили, собирались обеспечивать Германию и всех в Европе, а я его остановил", — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Трамп разрешил наносить авиаудары, не считаясь ни с кем. В прошлом одобрение Пентагона и Белого дома не всегда гарантировало адекватное выполнение авиаударов, а этот процесс требовал подписи лиц, которые отвечали перед общественностью США.

Впоследствии стало известно, что именно Трамп хочет от Украины. Глава Белого дома хочет, чтобы Владимир Зеленский согласился на территориальные уступки России, а также сделал некоторые шаги в сторону выборов.