Уступки России и возможная отставка Зеленского: что Трамп хочет от Украины, — NBC News
Соглашения о ресурсах недостаточно для возобновления поддержки Украины. Глава Белого дома хочет, чтобы Владимир Зеленский согласился на территориальные уступки России, а также сделал некоторые шаги в сторону выборов.
Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными с охваченной войной страной. Об этом сообщает NBC News.
Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России.
Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны, заявили чиновники.
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"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы предприняли позитивные шаги. В ходе встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы с нетерпением ждем новых позитивных шагов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.
Напомним, 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы, по его словам, этого не хотят.
Фокус писал, что 3 марта в Лондоне Владимир Зеленский заявил, что готов обменять свое президентство на членство Украины в НАТО.
Россия усилила атаки на Украину после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными, однако американские чиновники заявили, что у США нет никаких сведений, что эти действия оказали прямое влияние на российские атаки. Они заявили, что эти крупные атаки, вероятно, были спланированы до того, как прекратились разведданные и помощь.
Чиновники заявили, что США по-прежнему делятся с Украиной информацией, которая помогает обороняться от российских атак, но больше не предоставляют информацию о целях на территории РФ. Это означает, что Вашингтон может предупредить Киев в случае атаки Москвы, но не дает Украине координат нацеливания, чтобы она первой нанесла удар.
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