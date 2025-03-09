Уступки России и возможная отставка Зеленского: что Трамп хочет от Украины, — NBC News

Соглашения о ресурсах недостаточно для возобновления поддержки Украины. Глава Белого дома хочет, чтобы Владимир Зеленский согласился на территориальные уступки России, а также сделал некоторые шаги в сторону выборов.

Related video

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что подписанного соглашения о поставках полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведданными с охваченной войной страной. Об этом сообщает NBC News.

Трамп хочет, чтобы сделка, которая даст США долю в минеральных ресурсах Украины, была подписана. Но он также хочет увидеть изменение отношения президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, заявили чиновники, включая готовность пойти на уступки, такие как передача территории России.

Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов в Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны, заявили чиновники.

Важно

"Как будут голосовать военные и люди за рубежом?" Зеленский о выборах во время войны (видео)

"Как продемонстрировал президент Трамп, зачитав послание президента Зеленского на совместном заседании, украинцы предприняли позитивные шаги. В ходе встреч в Саудовской Аравии на этой неделе мы с нетерпением ждем новых позитивных шагов, которые, как мы надеемся, в конечном итоге положат конец этой жестокой войне и кровопролитию", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

Напомним, 15 февраля во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что готов говорить о выборах в стране, но украинцы, по его словам, этого не хотят.

Фокус писал, что 3 марта в Лондоне Владимир Зеленский заявил, что готов обменять свое президентство на членство Украины в НАТО.

Россия усилила атаки на Украину после того, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными, однако американские чиновники заявили, что у США нет никаких сведений, что эти действия оказали прямое влияние на российские атаки. Они заявили, что эти крупные атаки, вероятно, были спланированы до того, как прекратились разведданные и помощь.

Чиновники заявили, что США по-прежнему делятся с Украиной информацией, которая помогает обороняться от российских атак, но больше не предоставляют информацию о целях на территории РФ. Это означает, что Вашингтон может предупредить Киев в случае атаки Москвы, но не дает Украине координат нацеливания, чтобы она первой нанесла удар.