Не все скрывают: США продолжают делиться разведданными с Украиной, — CNN

В Вашингтоне прячут всю информацию, которую ВСУ могли бы использовать для наступления на россиян, написали журналисты. В Белом доме уточнили, какова ситуация со Starlink.

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Соединенные Штаты Америки продолжают предоставлять часть разведывательных данных, которые Вооруженные силы Украины могут использовать во время боевых действий. Пентагон делится минимумом информации, чтобы Москва не обвинила Вашингтон в поддержке войны. О деталях ограничений, наложенных на Украину Белым домом, написало агентство CNN.

Агентство привело слова двух чиновников из администрации президента США Дональда Трампа: имена собеседников не указаны. Источники журналистов рассказали, что разведданные продолжают поступать в Украину. При этом соблюдаются ограничения — их можно использовать только для защиты, но не для наступления на ВС РФ, уточнили чиновники. Также они объяснили, почему появилось такое решение Пентагона. С одной стороны, американцы не будут скрывать информацию, которая даст возможность украинцам защитить себя. С другой — не хотят, чтобы их действия имели вид "активной помощи", говорится в статье.

"США не хотят, чтобы их воспринимали как активную помощь Украине в нанесении ударов по России. США не собираются скрывать информацию, которая может помочь Украине защитить себя", — привело CNN слова источников, не детализовавших, о чем идет речь.

Кроме того, отмечается, что сохранился доступ к спутникам Starlink. По словам американских чиновников, система, которая используется бойцами ВСУ для связи на поле боя, "до сих пор активна".

Обмен разведданными — детали

Отметим, 5 марта телеканал SkyNews сообщил, что США прекратили предоставлять Украине разведывательные данные в соответствии с указанием президента Дональда Трампа об остановке военной помощи. Позже информацию подтвердили в Белом доме. Тем временем медиа утверждали, что ВСУ не получают информацию, необходимую для дальнобойных ударов в глубину РФ и для ведения боев на линии фронта.

4 марта появилось интервью комбрига 3 штурмовой бригады Андрея Билецкого. Командир бригады отметил, что для украинцев разведка и связь важнее, чем бронемашины.

Между тем спецпредставитель Белого дома по вопросам Украины Кит Келлог объяснил, почему США так поступили в отношении страны, которая воюет со страной-агрессором. По мнению американского чиновника, Украина сама виновата в остановке военной помощи, поскольку не вела себя так, как нужно Вашингтону. По его словам, США не увидели намерения остановить войну, поэтому возобновят поставки, вероятно, когда будет документ с подписями.

Напоминаем, 7 марта американская компания Maxar сообщила, что больше не будет передавать спутниковые фото Украине. Между тем источники издания Axios сообщили, что Дональд Трамп сердится из-за ударов РФ по Украине: политик объявил, какие меры будет принимать, чтобы это остановить.