"Не только по России, а в целом": Украину лишили спутниковых снимков Maxar, — СМИ

Отмечается, что доступ заблокировали из-за решения администрации Трампа относительно разведданных. Коммерческий сервис отключил как правительственных, так и частных украинских пользователей.

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Белый дом прекратил предоставлять Украине разведывательные данные, которые помогали наносить удары по РФ и предупреждали о вражеских атаках. Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что таким образом Вашингтон пытается принудить Киев к переговорам. 7 марта в "Милитарном" со ссылкой на нескольких неназванных пользователей сообщили, что американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам.

Пользователи получили официальное сообщение от администрации Maxar, что отключение произошло "по административному запросу". Однако отмечается, что на самом деле фактической причиной стал запрет США на предоставление разведданных.

"То есть администрация президента Дональда Трампа через государственный департамент запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины. Это касается как правительственных пользователей, так и частных", — подчеркнули в издании.

В частности, о блокировании доступа к данным сообщили в сообществе "Киберборошно".

"США закрыли и спутниковую разведку, не только по России, а в целом", — отметили аналитики.

В публикации не уточняется, о каких сервисах речь. Но в комментариях администратор канала отреагировал на вопрос одного из пользователей о том, был ли заблокирован доступ к снимкам Maxar.

"К сожалению, не можем дать больше деталей. Отозвали доступ к основному сервису", — написал он.

Комментарии под публикацией о блокировании доступа к спутниковым снимкам Фото: Скриншот

В СМИ объяснили, что Maxar Technologies — американская аэрокосмическая компания и один из главных поставщиков коммерческих спутниковых снимков для Украины о передвижении ВС РФ, последствиях ударов по объектам на территории РФ и временно оккупированных территориях. Также снимки с этого сервиса использовались мировыми медиа для иллюстрации и анализа боевых действий.

Напомним, в The Guardian 6 марта сообщили, что вслед за Францией Великобритания объявила о своих намерениях продолжить помогать ВСУ предоставлением разведывательной информации.

В Politico информировали, что 80% разведданных для Украины поступало от союзников, в основном — от США. Гендиректор Istok Associates Limited Нил Барнетт назвал запрет Вашингтона "неизбежно огромной неудачей для украинцев" и сообщил, что Британия попытается "заполнить пробел", но не имеет столько возможностей, как у США.