"Не тільки по Росії, а загалом": Україну позбавили супутникових знімків Maxar, — ЗМІ

Зазначається, що доступ заблокували через рішення адміністрації Трампа щодо розвідданих. Комерційний сервіс відключив як урядових, так і приватних українських користувачів.

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Білий дім припинив надавати Україні розвідувальні дані, які допомагали завдавати ударів по РФ і попереджали про ворожі атаки. Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що так Вашингтон намагається примусити Київ до переговорів. 7 березня у "Мілітарному" з посиланням на декількох неназваних користувачів повідомили, що американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Користувачі отримали офіційне повідомлення від адміністрації Maxar, що відключення відбулося "за адміністративним запитом". Однак зазначається, що насправді фактичною причиною стала заборона США на надання розвідданих.

"Тобто адміністрація президента Дональда Трампа через державний департамент заборонила надавати американським компаніям і комерційним сервісам супутникові дані для України. Це стосується як урядових користувачів, так і приватних", — наголосили у виданні.

Зокрема, про блокування доступу до даних повідомили у спільноті "Кіберборошно".

"США закрили й супутникову розвідку, не тільки по Росії, а загалом", — зауважили аналітики.

У публікації не уточнюється, про які сервіси мова. Але у коментарях адміністратор каналу відреагував на запитання одного з користувачів про те, чи був заблокований доступ до знімків Maxar.

"На жаль, не можемо дати більше деталей. Відкликали доступ до основного сервісу", — написав він.

Коментарі під публікацією щодо блокування доступу до супутникових знімків Фото: Скриншот

У ЗМІ пояснили, що Maxar Technologies — американська аерокосмічна компанія та один з головних постачальників комерційних супутникових знімків для України про пересування ЗС РФ, наслідки ударів по об’єктах на території РФ і тимчасово окупованих територіях. Також знімки з цього сервісу використовувались світовими медіа для ілюстрації й аналізу бойових дій.

Нагадаємо, у The Guardian 6 березня повідомили, що вслід за Францією Велика Британія оголосила про свої наміри продовжити допомагати ЗСУ наданням розвідувальної інформації.

У Politico інформували, що 80% розвідданих для України надходило від союзників, переважно — від США. Гендиректор Istok Associates Limited Ніл Барнетт назвав заборону Вашингтону "неминуче величезною невдачею для українців" і повідомив, що Британія спробує "заповнити прогалину", але не має стільки можливостей, як у США.